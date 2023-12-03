03 декабря 2023, 20:01

Мятежники-хуситы атаковали британское торговое судно

Pxhere
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Мятежники-хуситы из движения «Ансар Аллах» напали на торговое судно в Баб-эль-Мандебском проливе. Корабль шел под британским флагом, сообщил телеканал Al Hadath.

«Хуситы напали на британское торговое судно в Баб-эль-Мандебском проливе», - передали журналисты.

Издание также сообщило, что американский военный корабль и несколько коммерческих судов атаковали в Красном море. Позже группировка хуситов заявила, что напала на «два израильских корабля» возле Баб-эль-Мандаба.

Ранее Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании сообщил о возможном взрыве у Баб-эль-Мандебского пролива. В районе слияния Красного моря и Аденского залива заметили дроны.

Великобритания Израиль Корабли
03 декабря 2023, 20:30
Американский эсминец атаковали выпущенные йеменскими хуситами ракеты и беспилотники
РИА «Новости»
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Эсминец ВМС США Carney атаковали при помощи БПЛА и ракет, выпущенных йеменским шиитским движением. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник в Пентагоне.

«Ракеты и БПЛА были выпущены из Йемена по американскому эсминцу Carney и коммерческим судам в Красном море», - заявил телеканал.

Ранее хуситы атаковали британское судно в Баб-эль-Мандебском проливе. Местные СМИ отметили, что атаку отбили военные корабли США и Израиля. Позже группировка хуситов заявила, что напала на «два израильских корабля».

Американский эсминец ВМС USS Mason подвергся атаке пиратов 27 ноября. Эсминец прибыл в Аравийское море на помощь захваченному танкеру Central Park, его атаковали с территории Йемена. Снаряды упали в Аденском заливе и не нанесли вред кораблю.

США Корабли
03 декабря 2023, 20:25
США поддержали план Израиля ликвидировать руководство ХАМАС
РИА «Новости»
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Израиль намерен ликвидировать руководство радикального палестинского движения ХАМАС, а в США такой подход считают полезным. Об этом сообщил телекомпании NBC координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«Конечно, нужно ликвидировать и источники их финансирования, и мы ввели санкции в отношении самого ХАМАС», - заявил он.

Если руководство палестинского движения будет уничтожено, то ХАМАС будет сложнее проводить свои операции. Джон Кирби подчеркнул, что сложно уничтожить саму идеологию.

Кирби также говорил том, что ничего не знал про план ХАМАС напасть на Израиль. При этом некоторые издания сообщали, что израильские официальные лица получили данные ХАМАС о теракте 7 октября еще за год до того, как он произошел. Документ якобы распространили среди израильских военных и представителей разведки.

Ранее армия Израиля заявила, что проведет операцию высокой интенсивности в Газе. Израильские военные до этого проводили рейды в городах и деревнях на Западном берегу реки Иордан.

США Конфликт Израиля и Палестины
03 декабря 2023, 19:15
Пентагон предупредил, что США отстают от Китая в производстве оружия
Unsplash
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Соединенные Штаты стремятся не отставать от Китая в гонке высокотехнологичного оружия. Но американцы столкнулись с проблемой медленного производства, сообщило издание Politico.

По данным издания, замглавы Пентагона по вопросам закупок и технического обеспечения Уильям Лаплант в своем неопубликованном докладе заявил, что это представляет собой растущий стратегический риск.

«США сталкиваются с необходимостью поддержки активных боевых действий, одновременно сдерживая более крупную и технически продвинутую угрозу в Индо-Тихоокеанском регионе», - указал Лаплант в документе.

При этом он заявил, что оборонная промышленность Соединенных Штатов пока не обладает мощностью, устойчивостью и возможностями, которые необходимы для быстрого и полного удовлетворения потребностей военного производства.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что США на 50% увеличили финансирование производства боеприпасов. Это связано с высокими темпами расходования американского вооружения на Украине, подчеркнул он.

США Пентагон Оружие Китай
03 декабря 2023, 18:44
Более 8,5 миллиона китайцев не смогли платить по кредитам — СМИ
Unsplash
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Количество неплательщиков по кредитам в Китае выросло до рекордного уровня. В «черные списки» за просрочку выплат попали около 8,54 миллиона человек, сообщила газета Financial Times.

По информации издания, число должников с начала 2020 года увеличилось в полтора раза. В стране также упал потребительский спрос.

Отмечается, что последствия долгового кризиса не смягчаются с помощью государственных регуляторов, так как в Китае отсутствуют законы о банкротстве физических лиц. В то же время против неплательщиков вводятся десятки ограничений, вплоть до запрета на покупку авиабилетов и использование мобильных платежей.

Ранее стало известно, что юань впервые стал второй основной валютой в международных расчетах через систему SWIFT. Китайская валюта смогла обогнать евро, ее доля увеличилась с 4,82% до 5,8%. Третье место в рейтинге заняла японская йена, четвертое - саудовский риал.

Кредиты Китай Экономика

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