Мясо кряквы и голуби. Меню с «Титаника» продали на аукционе за 84 тысячи фунтов

По фотографии лота можно узнать, что предлагалось пассажирам лайнера 11 апреля 1912 после отбытия из ирландского Квинстауна. В числе блюд был крем-суп из спаржи, лосось под голландским соусом, голуби «а-ля Годар», молодой барашек под мятным соусом, жареный цыпленок под хлебным соусом, мясо кряквы под соусом из портвейна и многое другое.

В Англии на аукционе Henry Aldridge & Son в городе Дивайзиз продали оригинальное меню с затонувшего более века назад «Титаника». Лот обошелся покупателю в 84 тысячи фунтов стерлингов - это около 102 долларов США. Об этом сообщил телеканал Sky News.

На меню видны следы от воды. По информации аукционного дома, реликвию нашла дочь покойного историка Лена Стивенсона в фотоальбоме 1960-х годов.

В июне на аукционе Zorilla продали последнее письмо одного из пассажиров «Титаника» за 12 тысяч долларов. Его автор - уругваец Рамон Артагавейтия Гомес послал письмо близким за несколько дней до кораблекрушения.

Британский лайнер «Титаник» столкнулся с айсбергом и затонул 14 апреля 1912 года. В результате кораблекрушения погибли полторы тысячи пассажиров.