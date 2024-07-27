Мьянма попросила запустить прямые рейсы с Москвой

«Если они выделят для нас свои рейсы, наша авиакомпания готова обеспечить все, что касается приема их самолетов в Мьянме. Прямые рейсы с Москвой действительно нужны», - подчеркнула глава министерства.

Она пояснила, что у национальной авиакомпании есть только региональные самолеты, которые по техническим характеристикам не смогут летать между Москвой и Янгоном.

Тет Тет Кхайн рассказала , что в 2024 году турпоток из России в Мьянму вырос на 57%. Этот показатель хоть и выше, чем в предыдущем году, но еще «есть над чем работать».

Глава министерства заявила, что республика начала обучение сотрудников сферы туризма русскому языку. Несколько курсов уже провели для сотрудников гостиниц и ресторанов.

Один из самых популярных курортов у россиян - Турция. Однако у страны появился опасный конкурент по привлечению богатых путешественников. Речь идет о Грузии, где построили крупнейший гостиничный комплекс, рассчитанный на клиентов с высоким уровнем дохода.