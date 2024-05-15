«Мы знаем, чего добиваются те, кто хочет разделить людей. Мы прекрасно знаем, кто является куклой, кто празднует, а кто кукловод», - заявил он.

Президент добавил, что не попадет в эту ловушку. Власти продолжат сохранять достоинство и терпимость, добавил он. Эрдоган связал деятельность предполагаемых заговорщиков с запрещенной в Турции организацией FETÖ.

Ранее прокуратура Анкары начала расследование возможного заговора против правительства. До этого стало известно о волне арестов представителей силовых ведомств Турции, которых заподозрили в членстве в организации «Айхан Бора Каплан», признанной в стране преступной.

Однако политолог Тогрул Исмаил исключил вероятность государственного переворота в Турции. По его мнению, в стране нет критической ситуации и предпосылок для госпереворота. Дестабилизация обстановки в Турции не выгодна никому , считает депутат Алексей Чепа.