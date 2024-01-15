«Мы застряли». В США заявили о нарастающем недовольстве действиями Нетаньяху в Газе

Полицейские в Осло арестовали вооруженного американца, который имел при себе адреса членов королевской семьи Норвегии. Об этом сообщила газета VG, сославшись на местный суд.

В материале сказано, что мужчину поймали в аэропорту. В его багаже было незарегистрированное оружие и записная книжка с данными о месте жительства нескольких членов норвежской королевской семьи. Как постановил суд первой инстанции регионов Румерике и Гломдаль, цель посещения страны у американца связана с «особым интересом» к монархам Норвегии.

Журналисты отметили, что мужчина находится под стражей. Он признал вину в нарушении закона о хранении оружия. Его адвокат заявил, что задержанный ранее уведомил таможню о провозе оружия в государство.

«Дело завершится приговором с признанием вины. Затем мой клиент будет выдворен из страны», - сказал юрист.

В 2021 году в Виндзорском замке в Великобритании задержали 19-летнего молодого человека. Как сообщили журналисты, он хотел убить королеву Елизавету II.

Полицейские в Осло арестовали вооруженного американца, который имел при себе адреса членов королевской семьи Норвегии. Об этом сообщила газета VG , сославшись на местный суд.