Мы все готовимся к войне, но хотим мира. Путин ответил на заявления из США

15 октября 2023, 12:39
РИА «Новости»
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Заявления в США о необходимости готовиться к одновременной войне с Россией и Китаем похожи на чушь, заявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, мысли о конфликте великих ядерных держав вряд ли приходят в голову людям в здравом уме. Своим мнением глава государства поделился в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Но на этом США не останавливаются, напомнил он, подтаскивая на «тропу» противостояния с КНР европейцев. Причем последние ссориться с Китаем как раз не хотят.

«Объем торговли с Китаем постоянно у Европы растет. Кстати говоря, он растет большими темпами, чем товарооборот России с Китаем. Они не хотят портить отношения с КНР. Но американцы их толкают», - заключил Путин.

США сами вступили в борьбу с КНР, Пекин этого не делал Также Путин отметил, что Россия и Китай не объединяются в какой-то военно-политический союза, чем как раз занимаются Соединенные Штаты.

Об угрозах из США и прогнозах о ядерной войны Зарубин отметил, что комиссия конгресса США рекомендовала стране готовиться к войне и с Россией, и с Китаем, причем рассматривать вариант ядерной войны.

«Если они ведут такую политику, нам в нашей дружбе „за, а не против“, не нужно будет что-то менять?» - поинтересовался журналист.

Президент в ответ напомнил о древнем принципе «хочешь мира - готовься к войне», поэтому, по его словам, можно говорить, что к войне готовятся все. Другое дело, чего хотят страны.

«Мы все готовимся к войне, следуя известному древнему принципу „хочешь мира, готовься к войне“, но мы исходим из того, что хотим мира. А если они хотят воевать с Россией, то это же другая совсем война, это не проведение специальной военной операции », - подчеркнул глава государства.

Путин обратил внимание на эскалацию на Ближнем Востоке. Разве это можно сравнивать со спецоперацией , поинтересовался он.

«А если говорить про войну между великими ядерными державами - это другая история, я не думаю, что людям в здравом уме эта мысль может прийти в голову. Но если она приходит, это заставляет нас настораживаться. Тем более воевать сразу и с Россией, и с китаем - чушь конечно. Не думаю, что все это по-серьезному, так друг друга пугают и все», - выразил уверенность президент.

США Россия Владимир Путин Китай
Египет предложил создать лагеря для беженцев на территории сектора Газа
23 октября 2023, 10:27
РИА «Новости»
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Египет предложил создать лагеря помощи беженцам в городе Рафахе на территории сектора Газа. Об этом сообщила газета Al Araby Al Jadeed со ссылкой на источник.

По его данным, египетские власти выступили с инициативой в обмен на отказ от идеи перемещения гражданских лиц из Газы в пограничную зону в Северном Синае.

«Египетские официальные лица предложили возможность создания лагерей в палестинском городе Рафахе, в трех километрах внутри палестинских территорий», - сказал источник.

Египет планирует контролировать эти лагеря и оказывать срочную помощь беженцам из северной части Газы. Источник отметил, что одной из важных функций таких лагерей будет рассмотрение дел раненых и людей с хроническими заболеваниями, нуждающихся в срочной медицинской помощи.

Этих беженцев собираются переводить в специально созданные на египетской стороне полевые госпитали. При сложных случаях людей передадут в специализированные египетские больницы.

После обострения палестино-израильского конфликта свои дома покинули полтора миллиона жителей сектора Газа. Египет и Иордания отказались принимать беженцев на своих территориях.

Египет Конфликт Израиля и Палестины
Объект инфраструктуры пострадал в селе в Харьковской области
23 октября 2023, 09:28
РИА «Новости»
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Объект инфраструктуры получил повреждения в одном из сел Купянского района Харьковской области. Об этом сообщил в своем Telegram глава областной военной администрации Олег Синегубов.

«В Куриловке поврежден объект инфраструктуры», - написал чиновник, но никаких дополнительных подробностей не привел.

Утром 23 октября также появились данные о повреждении объекта критической инфраструктуры в подконтрольной киевскому режиму части Херсонской области.

Глава местной администрации Александр Прокудин уточнял, что речь идет об инженерном сооружении в Херсонском районе. Но о чем именно, он говорить не стал.

Об обстреле минувшей ночью сообщали также в Одесской области. По информации местного издания «Страна.ua» , под Одессой оказалась повреждена крыша склада на объекте припортовой инфраструктуры. Местные власти информацию об этом никак не комментировали.

Украина
Израиль нанес более 320 ударов по позициям ХАМАС в секторе Газа
23 октября 2023, 09:03
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Армия обороны Израиля за сутки нанесла удары по 320 военным объектам ХАМАС на территории сектора Газа. Под огонь попали тоннели, оперативные командные центры и наблюдательные пункты палестинских боевиков. Об этом сообщили в Telegram-канале ЦАХАЛ.

«Армия обороны Израиля нанесла удары по целям, которые представляли угрозу в районе, прилегающем к сектору Газа», - указали в публикации.

В это число вошли десятки пунктов запуска минометных снарядов и противотанковых ракет ХАМАС.

В ночь на 23 октября Армия обороны Израиля также уничтожила ряд мест скопления палестинских боевиков, включая ячейку с противотанковыми ракетами.

Ранее глава Минобороны страны Йоав Галант сообщил, то военная операция ЦАХАЛ может продлиться до трех месяцев. По его словам, данные сроки связаны с полным уничтожением ХАМАС.

С подобным заявлением также выступил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху. В разговоре с президентом России Владимиром Путиным он подчеркнул, что Армия обороны Израиля не остановится , пока полностью не ликвидирует военный потенциал палестинского движения.

Израиль Конфликт Израиля и Палестины
Кисида назвал завершившейся эпоху после окончания холодной войны
23 октября 2023, 08:39
РИА «Новости»
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Эпоха после окончания холодной войны завершилась, а на новом этапе происходят большие изменения, заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида. Такое мнение политик озвучил, выступая на пленарном заседании нижней палаты парламента страны, сообщил ТАСС.

По мнению Кисиды, существенные изменения в настоящее время претерпевают дипломатия и система безопасности.

Также он обратил внимание на критические ситуации и конфликты в разных точках мира, указав в первую очередь на украинский конфликт и эскалацию между Израилем и Палестиной.

Не забыл Кисида и о ракетно-ядерной программе КНДР. В связи с этим политик назвал обстановку с безопасностью вокруг Японии самой сложной с момента окончания Второй мировой войны.

По словам Кисиды, Токио собирается придерживаться политики, направленной на поддержание международного порядка.

«Мы будем доносить позицию Японии, направленную не на разделение и противостояние, а на сотрудничество», - заключил он.

Япония Россия

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