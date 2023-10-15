Мы все готовимся к войне, но хотим мира. Путин ответил на заявления из США

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Но на этом США не останавливаются, напомнил он, подтаскивая на «тропу» противостояния с КНР европейцев. Причем последние ссориться с Китаем как раз не хотят.

«Объем торговли с Китаем постоянно у Европы растет. Кстати говоря, он растет большими темпами, чем товарооборот России с Китаем. Они не хотят портить отношения с КНР. Но американцы их толкают», - заключил Путин.

США сами вступили в борьбу с КНР, Пекин этого не делал Также Путин отметил, что Россия и Китай не объединяются в какой-то военно-политический союза, чем как раз занимаются Соединенные Штаты.

Об угрозах из США и прогнозах о ядерной войны Зарубин отметил, что комиссия конгресса США рекомендовала стране готовиться к войне и с Россией, и с Китаем, причем рассматривать вариант ядерной войны.

«Если они ведут такую политику, нам в нашей дружбе „за, а не против“, не нужно будет что-то менять?» - поинтересовался журналист.

Президент в ответ напомнил о древнем принципе «хочешь мира - готовься к войне», поэтому, по его словам, можно говорить, что к войне готовятся все. Другое дело, чего хотят страны.

«Мы все готовимся к войне, следуя известному древнему принципу „хочешь мира, готовься к войне“, но мы исходим из того, что хотим мира. А если они хотят воевать с Россией, то это же другая совсем война, это не проведение специальной военной операции », - подчеркнул глава государства.

Путин обратил внимание на эскалацию на Ближнем Востоке. Разве это можно сравнивать со спецоперацией , поинтересовался он.

«А если говорить про войну между великими ядерными державами - это другая история, я не думаю, что людям в здравом уме эта мысль может прийти в голову. Но если она приходит, это заставляет нас настораживаться. Тем более воевать сразу и с Россией, и с китаем - чушь конечно. Не думаю, что все это по-серьезному, так друг друга пугают и все», - выразил уверенность президент.