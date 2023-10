«Мы тут уже с 1945 года». Алиханов провел Боррелю экскурс в историю

«I am deeply sorry to interrupt (глубоко сожалею, что прерываю - прим. ред.). <…> Так получилось, мы тут уже с 1945 года», - написал Алиханов.

Ранее Боррель заявил, что не может позволить президенту РФ Владимиру Путину поставить «марионеточное правительство в Киеве» и иметь российскую армию на польской границе. С таким высказыванием он выступил в ходе конференции «Европа и мир».

Согласно соглашению, заключенному на Потсдамской конференции 1945 года, северную часть Восточной Пруссии передали Советскому Союзу. В 1946-м ее переименовали в Калининградскую область.

На сегодняшний день это самый западный российский регион РФ. На севере и востоке он граничит с Литвой, на юге - с Польшей.