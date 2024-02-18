«Мы, слава богу, справляемся». Путин заявил, что Россия обойдется без поставок газа в ЕС

«А мы слава богу справляемся. <…> Мы больше начинаем работать над собственной газификацией, использованием этих носителей для решения внутриэкономических проблем», - указал президент.

Путин подчеркнул, что речь идет не только о системе ЖКХ, но и экономике и промышленности.

«Конечно, когда продавали, получали больше денег, ну, может быть, было веселее, но с другой стороны, чем меньше мы зависим от энергетики, тем лучше», - добавил глава государства.

По его оценке, сейчас неэнергетическая часть экономики России растет гораздо большими темпами, чем раньше.

«Всегда, когда просто деньги получать, зависимость возникает. Когда нужно подумать, тогда включаются другие механизмы. И они у нас заработали. Пусть сами решают, надо им - пусть берут, не надо - мы обойдемся», - заключил он.