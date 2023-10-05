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«Мы сходим с ума. Это катастрофа», - заявила депутат Верховной рады Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Такого же мнения ее коллега Ярослав Железняк. Он заявил, что отставка Кевина Маккарти не принесет Украине ничего хорошего. По мнению депутата, киевский режим стал заложником внутренней политики США.

Автор статьи пообщался с украинскими политиками и пришел к выводу, что кризис в США напрямую повлияет на положение дел в стране за океаном. Публично киевский режим заявлял об обратном, но в реальности все пришли в замешательство.

Сместить Кевина Маккарти с его поста предложил член палаты представителей республиканец Мэтт Гетц. Он заявил, что политику нельзя доверять.