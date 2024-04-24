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«Мы - самая важная страна. Это не шутка, это не хвастовство. Если Соединенные Штаты уйдут с мировой арены, как этого хочет Трамп, то кто станет мировым лидером?» - заявил Байден.

Американский лидер добавил, что предвыборные опросы показали хороший результат для него на предстоящих президентских выборах.

Ранее издание The Wall Street Journal писало, что соперник Байдена по президентской гонке республиканец Дональд Трамп называл Украину частью России. По данным газеты, Трамп, будучи президентом, критиковал Украину за коррупцию и пренебрежительно выражался об этой стране.

Кроме того, в понедельник, 22 апреля, Джо Байден пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому «скорую» военную помощь.