«Мы продолжим». Кремль прокомментировал сообщения о российских военных в Нигере

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что Россия развивает отношения с африканскими государствами во всех областях, в том числе оборонной.

«Они заинтересованы в этом, и мы также заинтересованы. Мы продолжим развивать наши отношения с африканскими государствами», - сказал Песков.

Российские войска вошли на территорию военной базы США в Нигере. До этого военное руководство африканской страны заявило Соединенным Штатам, что они должны вывести почти 1000 американских военнослужащих, дислоцированных в стране. Шеф Пентагона Ллойд Остин Остин пристально следит за ситуацией.