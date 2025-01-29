«Мы очень рады, что Соединенные Штаты освободили нашу страну и помогли нам снова стать демократией», - заявил он.

Шольц раскритиковал американского предпринимателя Илона Маска за поддержку крайне правых немецких политиков, отметив, что «взбешен» этим. Кроме того, канцлер заявил, что бизнесмен якобы не смог должным образом отреагировать «на убийства стольких евреев и других людей в Европе, совершенных немцами в прошлом».

До этого Шольц присутствовал на мероприятии в честь 80-й годовщины освобождения нацистского концлагеря Освенцим, которая прошла 27 января. На церемонии также присутствовали и другие зарубежные гости, в частности король Великобритании Карл III. Только Россия не получила приглашения.

Ранее президент РФ Владимир Путин напомнил, что именно Красная армия освободила узников лагеря смерти в Польше и открыла человечеству правду о преступлениях нацистов и их приспешников.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц поблагодарил США за освобождение Германии от нацизма и помощь в становлении демократии.

Об этом сообщила газета Eßlinger Zeitung.