05 октября 2024, 00:07

«Мы обязательно ответим». О чем предупредил Израиль верховный лидер Ирана

РИА «Новости»
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Верховный лидер Ирана аятолла Хаменеи впервые за несколько лет совершил пятничную молитву в Большой мечети Мосалла в Тегеране. Иранский журналист Хаял Муаззин рассказал 360.ru, что так всему миру дали понять — Иран никогда не торопится в принятии решений, однако никогда не опаздывает в нанесении сокрушительных ударов по врагам.

По словам Муаззина, Иран учитывает все тонкие моменты и всегда защищает свои интересы.

«Мы можем заметить, что Иран начал этот процесс - развивать и объединять все мусульманские страны. Здесь нет разницы - сунниты или шииты, [все] должны быть едины и дать сокрушительный ответ сионистскому режиму», - объяснил выступление Хаменеи собеседник 360.ru.

Он добавил, что Иран атакует важнейшие объекты на территории Израиля.

«Мы обязательно ответим жестким образом», - резюмировал Хаял Муаззин.

Израиль ранее предупредили представители КСИР. Они сообщили, что нанесут удар по израильским нефтебазам.

Международные отношения Конфликт Израиля и Палестины Конфликт Ирана и Израиля
04 октября 2024, 22:04
Более двух тысяч ливанцев погибли из-за атак ЦАХАЛ с начала эскалации конфликта
Pixabay
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Более двух тысяч жителей Ливана погибли после израильских ударов с начала эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщил координатор центра быстрого реагирования на чрезвычайные ситуации исламской республики Насер Ясин.

«За последние сутки было зафиксировано 153 авиаудара, общее количество атак достигло 8967. Погибли 37 человек, еще 151 пострадал. Таким образом, число погибших с начала эскалации составило 2011, число раненых - 9535», - привело заявление представителя правительства агентство Al Wataniya.

ЦАХАЛ впервые ударил по центру Бейрута 3 октября. Как рассказывали очевидцы, одна из ракет попала в дом, взрыв оказался очень сильный. В сети также опубликовали кадры с места событий, на них видны последствия попаданий, разбитые окна зданий, разрушенные помещения и пожар.

Как рассказал журналист Михаил Алаеддин, Бейрут после израильских ударов погрузился в хаос. Людям приходится жить на улице, не хватает врачей и мест в больницах.

Израиль Взрывы Ближний Восток Конфликт Ливана и Израиля
04 октября 2024, 20:34
Премьер Таджикистана Расулзода озаботился ситуацией с мигрантами в России
РИА «Новости»
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Таджикистан обеспокоился ситуацией с мигрантами в России, заявил премьер-министр республики Кохир Расулзода. По его мнению, в РФ наблюдается «повсеместное нарушение прав и свобод» таджикских граждан, сообщил ТАСС.

«Увеличиваются факты недопуска, запрета на въезд, депортации граждан Республики Таджикистан под широкой и расплывчатой формулировкой обеспечения безопасности», - заявил Расулзода.

По его словам, граждан Таджикистана якобы часами и даже днями задерживают на границе при въезде в Россию. В то же время российские работодатели нуждаются в работниках из республики, уточнил премьер.

Зампред правительства Марат Хуснуллин анонсировал конец нелегальной миграции. По его словам, трудовые ресурсы в России нужны, однако все процедуры будут проводить исключительно в рамках закона.

Мигранты Россия Таджикистан
04 октября 2024, 15:48
Иран пригрозил ударом по израильским НПЗ и газовым месторождениям
Global Look Press
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Корпус стражей исламской революции пригрозил ударами по нефтеперерабатывающим заводам и газовым месторождениям Израиля, если тот попытается атаковать Иран. Об этом сообщило агентство Mehr.

Замкомандующего КСИР адмирал Али Фадави подчеркнул, что Иран способен поразить сразу все израильские источники энергии, и призвал Израиль не «совершать ошибку».

Ранее, по данным телеканала Al Jazeera, Иран предупредил США , что не будет соблюдать одностороннюю сдержанность и даст «неординарный» ответ на любую попытку Израиля атаковать.

В среду начальник Генштаба ВС Ирана генерал-лейтенант Мохаммад Багери сообщил об атаках на две базы ВВС Израиля и штаб «Моссада».

Израиль Иран Конфликт Ирана и Израиля
04 октября 2024, 03:56
«Спустя 56 лет». Маврикий объявил о завершении деколонизации страны
Global Look Press
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Возвращение в состав Маврикия архипелага Чагос завершило «деколонизацию» страны. Об этом заявил премьер-министр республики Правинд Джагнат, его слова передало РИА «Новости».

«Сегодня, спустя 56 лет после обретения независимости, наша деколонизация завершена», - написал премьер на своей странице в социальной сети, сопроводив публикацию хештэгами «Чагос» и «Маврикий».

Накануне Великобритания сообщила, что достигла договоренности с Маврикием о передаче республике суверенитета над архипелагом Чагос, включая остров Диего-Гарсиа с расположенной на нем британо-американской военной базой.

Чрезвычайным и полномочным послом России на Маврикии назначили редактора и телеведущую Ираду Зейналову. Журналистка отказалась от телевидения ради дипломатии.

Великобритания Африка Военные

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