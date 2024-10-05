«Мы обязательно ответим». О чем предупредил Израиль верховный лидер Ирана

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По словам Муаззина, Иран учитывает все тонкие моменты и всегда защищает свои интересы.

«Мы можем заметить, что Иран начал этот процесс - развивать и объединять все мусульманские страны. Здесь нет разницы - сунниты или шииты, [все] должны быть едины и дать сокрушительный ответ сионистскому режиму», - объяснил выступление Хаменеи собеседник 360.ru.

Он добавил, что Иран атакует важнейшие объекты на территории Израиля.

«Мы обязательно ответим жестким образом», - резюмировал Хаял Муаззин.

Израиль ранее предупредили представители КСИР. Они сообщили, что нанесут удар по израильским нефтебазам.