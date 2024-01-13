«Мы не поддерживаем». Байден сделал неожиданное заявление по независимости Тайваня

«Мы не поддерживаем независимость [Тайваня]», - сказал Байден.

За несколько часов до открытия избирательных участков президент США предупредил, что «было бы неприемлемо» вмешательство любой страны в выборы. Но Соединенные Штаты остаются самым важным спонсором и поставщиком оружия для Тайваня, несмотря на отсутствие официальных дипломатических отношений с островом.

«Администрация Байдена опасается, что выборы, переходный период и новая администрация приведут к эскалации конфликта с Пекином», - сообщило агентство.

Байден работал над улучшением отношений с Китаем, в том числе согласился обсудить разногласия по вопросам безопасности на саммите в Калифорнии с президентом Си Цзиньпином.

На выборах главы Тайваня лидировал представитель правящей партии Лай Циндэ, которого Китай считает «зачинщиком опасной войны в Тайваньском проливе». КНР будет решительно противостоять действиям, которые направлены на достижение независимости Тайваня. По данным Reuters, Байден планирует направить неофициальную делегацию на остров.