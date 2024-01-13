«Мы не поддерживаем». Байден сделал неожиданное заявление по независимости Тайваня
Соединенные Штаты не поддерживают обретение Тайванем независимости. Такое заявление сделал американский президент Джо Байден, комментируя состоявшиеся на острове выборы, сообщило агентство Reuters.
«Мы не поддерживаем независимость [Тайваня]», - сказал Байден.
За несколько часов до открытия избирательных участков президент США предупредил, что «было бы неприемлемо» вмешательство любой страны в выборы. Но Соединенные Штаты остаются самым важным спонсором и поставщиком оружия для Тайваня, несмотря на отсутствие официальных дипломатических отношений с островом.
«Администрация Байдена опасается, что выборы, переходный период и новая администрация приведут к эскалации конфликта с Пекином», - сообщило агентство.
Байден работал над улучшением отношений с Китаем, в том числе согласился обсудить разногласия по вопросам безопасности на саммите в Калифорнии с президентом Си Цзиньпином.
На выборах главы Тайваня лидировал представитель правящей партии Лай Циндэ, которого Китай считает «зачинщиком опасной войны в Тайваньском проливе». КНР будет решительно противостоять действиям, которые направлены на достижение независимости Тайваня. По данным Reuters, Байден планирует направить неофициальную делегацию на остров.