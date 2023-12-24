«Мы не остановимся». Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ будет сражаться в секторе Газа до победы

«Граждане Израиля, мы расширяем военные действия в секторе Газа. Мы продолжим войну до полной победы над ХАМАС. Это единственный способ вернуть наших похищенных, уничтожить ХАМАС и гарантировать, что Газа больше не будет угрозой для Израиля», - заявил он.

По словам премьер-министра, победа над ХАМАС займет время, но Израиль полон решимости сражаться до конца. Нетаньяху признал, что в этой войне страна платит очень высокую цену - жизнями израильских солдат, но заверил, что ЦАХАЛ не остановится.

Минздрав сектора Газа сообщал, что количество жертв среди палестинцев с момента эскалации палестино-израильского конфликта превысило 20 тысяч человек , более 53 тысяч получили ранения.