20 апреля 2024, 05:35

«Мы не нацисты». Бербок и Нетаньяху поскандалили из-за сектора Газа

РИА «Новости»
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Израильский премьер-министр  Биньямин Нетаньяху и глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок поспорили из-за ситуации с продовольствием в Газе. Об этом рассказал 13-й канал.

По данным журналистов, во время встречи Бербок призвала Нетаньяху посмотреть на фото голодающих детей в Палестине. На это премьер предложил ей посмотреть на снимки с рынков и пляжей в анклаве, по которым нельзя сказать о голодном времени в регионе.

Глава МИД ФРГ потребовала израильское правительство прекратить распространять такие фотографии, потому что они не соответствуют действительности. На это Нетаньяху ответил криком.

«Это реальность. Это не похоже на то, что инсценировали нацисты, мы не похожи на нацистов, которые создавали сфабрикованные изображения фальшивой реальности», - заявил он.

Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что российское правительство выступает за сдержанность сторон в вопросе конфликта между Израилем и Ираном. Он отметил, что Кремль пока не комментировал удары ЦАХАЛ по Ирану, сначала надо изучить ситуацию и уже тогда делать выводы.

Германия Израиль
20 апреля 2024, 05:03
США произвели свои первые 90 килограммов обогащенного урана
Freepik
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Соединенные Штаты самостоятельно произвели первые 90 килограммов обогащенного урана. Президент США Джо Байден сообщил, что до конца года объем производства планируют довести до одной тонны. Его процитировало РИА «Новости».

«Завод на юге Огайо уже произвел первые 200 фунтов (около 90 килограммов - прим. ред.) мощного обогащенного урана, первые произведенные в Америке, и предприятие работает над тем, чтобы до конца года произвести почти тонну», - заявил Байден.

Американский президент отметил, что этого объема достаточно, чтобы обеспечить энергией сто тысяч домов в США. Производство обогащенного урана поможет освободиться от зависимости от импорта энергоносителей.

В феврале стало известно, что атомщики США начали готовиться к запрету импорта обогащенного урана из России. Они уже ищут подрядчиков , чтобы наладить внутренние поставки уранового топлива.

США Топливо Россия Заводы Джо Байден
20 апреля 2024, 04:43
Северная Корея провела испытания новой зенитной ракеты
РИА «Новости»
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Северная Корея провела тестовый запуск новой зенитной ракеты и испытание мощности сверхбольшой боеголовки. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство КНДР ( ЦТАК ).

«Управление ракетной техники КНДР провело испытание мощности сверхбольшой боеголовки, предназначенной для стратегической крылатой ракеты „Хвасаль-1 Ра-3“, и испытательный запуск зенитной ракеты нового типа „Пельджи-1-2“», - написало агентство.

Оба испытания достигли поставленной цели. Тестовые запуски были частью регулярной деятельности главного управления ракетостроения и подведомственных ему оборонных научно-исследовательских институтов и не имеют отношения к ситуации в регионе, отметили в ЦТАК.

Накануне глава КНДР Ким Чен Ын прибыл на торжественное мероприятие , посвященное завершению строительства 10 тысяч квартир в Пхеньяне, на лимузине Aurus. Представительский автомобиль северокорейскому лидеру подарил президент России Владимир Путин.

Ракеты Северная Корея КНДР
20 апреля 2024, 04:19
США ввели санкции против белорусского завода и трех китайских фирм из-за Пакистана
РИА «Новости»
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США ввели санкционные ограничения против четырех компаний, которые якобы причастны к пакистанской ракетной программе. Ограничения коснулись в том числе завода колесных тягачей в Минске (МЗКТ), передало РИА «Новости».

Как отметили в американском государственном департаменте, в черный список попали китайские компании Xi’an Longde Technology Development Company Limited, Tianjin Creative Source International Trade Co, Ltd и Granpect Co. Ltd. Все они якобы имеют отношение к передаче оборудования Пакистану для производства ракет.

Ранее США ввели санкции против Ирана в ответ на его удар по Израилю. Ограничения затронули 16 физических и двух юридических лиц. Также рестрикции коснулись поставщиков и покупателей одного из крупнейших производителей иранской стали.

До этого американская сторона уже вводила дополнительные санкции против Ирана. Как отмечал министр финансов страны Джанет Йеллен, такие меры приняли после очередной атаки Ирана на еврейское государство.

США Белоруссия Санкции Пакистан Заводы Китай
20 апреля 2024, 04:05
Генпрокурор РФ Игорь Краснов встретился с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро
Пресс-служба Генпрокуратуры
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Генеральный прокурор России Игорь Краснов встретился с венесуэльским президентом Николасом Мадуро. Он поблагодарил лидера государства за возможность лично поговорить и отметил, что российско-венесуэльские отношения имеют статус стратегического партнерства.

По словам генпрокурора РФ, целью визита делегации стало углубление двусторонних контактов в правоохранительной области. Также Краснов поблагодарил Мадуро за слова поддержки и соболезнования в связи с террористическим актом в «Крокусе».

«Он в очередной раз продемонстрировал необходимость объединения усилий по борьбе с международным терроризмом», - заявил Краснов.

Глава надзорного ведомства поздравил Мадуро с наступающим праздником начала движения за независимость Венесуэлы, который имеет большое значение для государства, борющегося с неоколониальной политикой ряда западных стран.

«Для них (западных стран - прим. ред.) применение двойных стандартов стало нормой <…> Один из ярких примеров - превращение Международного уголовного суда в политизированный, действующий по заказу, по сути, марионеточный, орган», - сказал Краснов.

Он отметил, что российская сторона ценит заверения Венесуэлы о неисполнении антироссийских «ордеров на арест».

В конце встречи генпрокурор заявил о готовности продолжать конструктивное сотрудничество в правоохранительной сфере и пожелал Мадуро и всем венесуэльцам всего самого наилучшего.

Краснов также побывал с рабочим визитом в Марокко. В аэропорту его встретили посол России Владимир Байбаков и представитель руководства Генпрокуратуры страны.

Генпрокуратура РФ Венесуэла Николас Мадуро Россия Игорь Краснов

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