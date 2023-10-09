«Мы начали». Нетаньяху показал видео ударов по сектору Газа
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху опубликовал видео ударов ЦАХАЛ по объектам на территории сектора Газа. Запись появилась в аккаунте политика в соцсети X (бывший Twitter).
«Мы начали. Израиль победит!» - подчеркнул Нетаньяху.
Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант приказал увеличить интенсивность авиаударов в секторе Газа.
«Я приказал значительно увеличить интенсивность атак. Наша основная цель - уничтожение всех целей ХАМАС», - пояснил он.
Кроме того, министр распорядился о полной блокаде сектора Газа. Речь идет и поставках электричества, и о топливе, и о продовольствии.
Население население сектора Газа на начало 2023 года оценивалось в 2,3 миллиона человек.
Вторжение ХАМАС на территорию Израиля произошло рано утром 7 октября. После этого власти страны заявили о начале контртеррористической операции «Железные мечи».