«Мы готовы». Путин счел нужным спокойно поговорить с Трампом

«Нам лучше встретиться, опираясь на реалии сегодняшнего дня, проговорить спокойно по всем тем направлениям, которые представляют интерес как для США, так и для России. Мы готовы», - подчеркнул Путин.

Он добавил, что в первую очередь это зависит от выбора и решений Трампа.

Американский лидер накануне заявил о желании встретиться с Путиным «немедленно». Республиканец отметил, что «каждый день до встречи солдаты гибнут на поле боя».

Путин напомнил, что у него всегда были деловые, прагматические и доверительные отношения с Трампом. Россия никогда не отказывалась от контактов с Соединенными Штатами.