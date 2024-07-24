24 июля 2024, 15:41

«Мы еще даем шанс». В Израиле заявили о готовности к войне с Ливаном

Unsplash
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Израиль готов к военному противостоянию с Ливаном, но дает шанс, чтобы решить вопрос путем переговоров. Об этом сообщила посол в России Симона Гальперин, ее процитировал ТАСС.

Она сравнила ситуацию в отношениях с Ливаном с футбольным матчем, в котором финальный свисток будет означать начало боевых действий.

«Игра в футбол идет 90 минут, думаю, мы на 85-й минуте», - заявила посол.

Гальперин отметила, что Израиль абсолютно готов к полномасштабному военному конфликту на севере, но еще дает шанс дипломатии.

Ранее издание Forbes опубликовало статью , в которой говорится, что на Ближнем Востоке неизбежно вспыхнет большая война с возможным участием России и США.

МИД Ливана в начале июля передал Израилю послание , в котором заявил, что не заинтересован в боевых действиях и хочет мира.

Израиль Войны Ливан
24 июля 2024, 15:40
Момент падения пассажирского самолета в Непале попал на видео
Global Look Press
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Очевидец снял на камеру падение пассажирского самолета авиакомпании Saurya Airlines в Катманду. Видео опубликовала газета Daily Mail.

На кадрах видно, как лайнер неподалеку от аэропорта Трибхуван взрывается и терпит крушение после взлета. Место авиакатастрофы охватывают клубы черного дыма.

Лайнер направлялся из столицы Непала в город Покхара, на борту находились 19 членов экипажа, сообщил RT. Пресс-секретарь аэропорта Субаш Джа заявил, что, в авиакатастрофе выжил только один человек - 37-летний капитан самолета. Его поместили в больницу.

Авиакомпания Saurya Airlines обнародовала список погибших.

Жертвами крушения стали только сотрудники перевозчика, пассажиров на борту лайнера не было. По словам очевидцев, самолет взлетел с южного конца полосы, а затем неожиданно перевернулся и загорелся.

Ранее в Подмосковье упал лайнер Sukhoi Superjet 100 , разбились три члена экипажа. Перед крушением пилоты увели лайнер подальше от жилых кварталов.

Видео Самолеты Падение самолета в Непале
24 июля 2024, 15:26
Грузинский премьер призвал исправить «пошедшие не так» отношения с США
РИА «Новости»
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Двусторонние отношения с США необходимо перезапустить. Об этом на пресс-конференции заявил премьер-министр и председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе, сообщил сайт Interpressnews.

Он подчеркнул, что «перезагрузка» будет отвечать интересам обеих стран.

«Мы хотим предложить нашим американским партнерам другую повестку дня, которая означает перезагрузку», - процитировал RT Кобахидзе.

Премьер добавил, что за последние несколько лет в американо-грузинских отношениях многое «пошло не так». Он также раскритиковал высказывание конгрессмена от республиканской партии Томаса Кина, который назвал курс «Грузинской мечты» «диктатурой, не свойственной близким партнерам США».

Премьер выразил надежду, что Белый дом предпримет шаги, необходимые для налаживания отношений с Грузией.

Ранее Кобахидзе высказал мнение, что покушение на основателя правящей партии «Грузинская мечта - Демократическая Грузия» Бидзину Иванишвили могли организовать те же люди, что устроили нападение на экс-лидера США Дональда Трампа. Он отметил, что у этих событий «общий почерк».

Грузия США Дипломатия Белый дом в США
24 июля 2024, 15:08
Дорогую козу назвали одним из поводов для протестов в Бангладеш
Unsplash
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Одной из причин массовых протестов в Бангладеш стала дорогая коза. Сын местного чиновника похвалился ею в соцсетях, после чего все узнали о коррупционных схемах в правительстве, сообщил Telegram-канал Baza.

В июне богатейшая семья Дакки выставила на продажу свое имущество. В аукционном списке оказалась самая большая в стране коза. Животное перепродали 24-летнему жителю деревни в Бангладеш Мушфигуру Рахману Ифату.

Молодой человек приобрел козу за 1,5 миллиона таки (1,1 миллиона рублей). На радостях он рассказал о покупке в соцсетях и проговорился о том, что его финансово поддержал отец. Земляков озадачило наличие крупной суммы у Ифата. Выяснилось, что его папа - сотрудник налоговой службы Мотиур Рахман.

«Одновременно стало понятно, откуда у парня такие деньги: оказалось, что Рахман-старший втихую зарабатывает на продаже недвижимости и владеет курортами», - рассказали авторы поста.

Скандал из-за козы стремительно завирусился, СМИ стали выпускать расследования о коррупционных схемах в правительстве. Одновременно с этим студенты вузов в Бангладеш начали митинговать против закона о системе квот на госдолжности.

Полиция в Дакке 20 июля открыла огонь по протестующим. В результате стрельбы пострадал один человек.

Коррупция Протесты Животные
24 июля 2024, 14:22
Захарова раскрыла причину финансирования Армении со стороны ЕС
Unsplash
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Евросоюз придумал план по распространению своего деструктивного влияния в Закавказье. Для реализации этой задумки он передал Армении 10 миллионов евро на поддержку вооруженных сил, заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Так называемый Европейский фонд мира это не про мир, это не про стабильность, это не про безопасность, это про войну, это про провоцирование стран, это про кровопролитие», - подчеркнула Захарова.

Ранее журналисты турецкого издания Cumhuriyet предположили, что Белый дом может с помощью Армении «навести смуту» у южных границ России. В издании указали, что американское руководство уже пыталось устроить аналогичную провокацию в Грузии. Также обозреватели напомнили о «новом стратегическом этапе» в отношениях между США и Арменией.

Армения Мария Захарова Евросоюз МИД РФ

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