«Мы еще даем шанс». В Израиле заявили о готовности к войне с Ливаном

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Она сравнила ситуацию в отношениях с Ливаном с футбольным матчем, в котором финальный свисток будет означать начало боевых действий.

«Игра в футбол идет 90 минут, думаю, мы на 85-й минуте», - заявила посол.

Гальперин отметила, что Израиль абсолютно готов к полномасштабному военному конфликту на севере, но еще дает шанс дипломатии.

Ранее издание Forbes опубликовало статью , в которой говорится, что на Ближнем Востоке неизбежно вспыхнет большая война с возможным участием России и США.

МИД Ливана в начале июля передал Израилю послание , в котором заявил, что не заинтересован в боевых действиях и хочет мира.