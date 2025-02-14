«Мы были шокированы». Переехавшего в Россию американца поразили цены на продукты

«Мы были изрядно шокированы, когда все подсчитали», - заявил он.

По словам Пичони, теперь он покупает значительно больше свежих и более качественных продуктов, чем это было в США. Его семья может позволить себе намного больше.

«Мы не сидим на одном рисе и макаронах. Здесь мы можем позволить себе покупать более качественные продукты и мясо, а не только макароны и курицу», - добавил Эрик.

Также Пичони рассказал, что в российском городе он регулярно покупает шашлык из свинины или курицы. Члены его семьи часто заказывают еду на дом. Фастфуд и суши американец назвал «супердешевыми».