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«Польша приняла пару миллионов украинцев под наши крыши. Это поляки приняли украинцев, это мы больше всего помогали в то время, когда немцы хотели высылать в осажденный Киев пять тысяч касок. Стоило бы, чтобы господин президент Зеленский об этом не забывал», - заявил Моравецкий.

По словам польского премьер-министра, теперь украинские власти рассчитывают на тесный союз с Германией. Но ФРГ, по мнению Моравецкого, захочет договориться с Россией.

В сентябре Зеленский сам пытался шантажировать Евросоюз с помощью украинских беженцев. Президент заявил в интервью журналу The Economist , что находящиеся в Европе украинцы благодарны странам, которые их приняли и обеспечили всем необходимым. Но сокращение объемов помощи Украине может вызвать непредсказуемую реакцию этих людей. По мнению Зеленского, загнанные в угол беженцы способны создать большие проблемы приютившим их странам.