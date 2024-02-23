МВФ предостерег Запад от конфискации российских активов

Премьер Нидерландов Марк Рютте станет отличным генеральным секретарем НАТО. Об этом на брифинге заявил представитель Белого дома Джон Кирби, сообщило РИА «Новости».

Он отметил, что США поддержали кандидатуру Рютте на должность генсека НАТО и проинформировали об этом союзников по альянсу.

«Соединенные Штаты ясно дали понять нашим союзникам по НАТО, что мы считаем, что мистер Рютте будет прекрасным генеральным секретарем НАТО», - подчеркнул Кирби.

Ранее стало известно, что на пост генерального секретаря Североатлантического альянса будет выдвигаться глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По информации Die Welt , против этого выступил канцлер Германии Олаф Шольц. В издании отметили, что кандидатуру фон дер Ляйен выдвигал госсекретарь США Энтони Блинкен.

Позицию Шольца поддержали и некоторые западные политологи. Например, возможное назначение главы ЕК на пост генсека НАТО раскритиковал венгерский эксперт Георг Шпетле. Он объяснил, что проукраинская позиция фон дер Ляйен принесет много вреда при высокой должности в альянсе.