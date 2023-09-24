МВФ попросил Пакистан собрать больше налогов с богатых — СМИ
Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева обратилась к руководству Пакистана с просьбой собирать больше налогов с богатых. Она заявила об этом в кулуарах ГА ООН, сообщило издание Down.
Георгиева обратила внимание на стремительный рост инфляции в стране и призвала Пакистан защитить бедных с помощью налогов на богатых граждан.
«В нашей программе мы просим собирать больше налогов с богатых и защищать бедных жителей Пакистана», - отметила она.
Временный премьер-министр Пакистана Анваар-уль-Хак Какар поблагодарил МВФ за одобрение соглашения на сумму три миллиарда долларов для помощи экономике страны. Он заявил, что правительство приняло меры для «стабилизации и оживления экономики».
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал аргументированным отказ правительства от выхода России из МВФ. Денонсация протокола о вступлении РФ в международную организацию повлечет за собой ряд проблем, а также поставит под угрозу возврат уже вложенных активов.