МВФ пообещал отправить Украине 900 млн долларов

Лукашенко поздравил поляков с Днем независимости

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил надежду, что власти Польши не откажутся принять протянутую ей дружескую руку сотрудничества. Слова белорусского лидера привела его пресс-служба.

Лукашенко поздравил польский народ с национальным праздником независимости, который в республике отмечают 11 ноября.

«Белорусы уважают выбор Польши, который показал желание остановить поиск внешних угроз и внутренних противоречий. Надеюсь, что в Варшаве прислушаются к желанию граждан жить в согласии и мире с представителями всех вероисповеданий и наций, а также рассмотрят протянутую дружескую руку сотрудничества Белоруссии», - сказал он.

Президент Белоруссии подчеркнул, что для Польши наилучшей гарантией безопасности является прекращение необоснованной гонки вооружений и милитаризации, а также дружественное соседство.

«Шаг за шагом мы вместе можем внести вклад в преодоление конфронтации. Белоруссия к этому готова», - добавил Лукашенко.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил о желании Польши «оторвать себе кусок пожирнее» от Белоруссии.