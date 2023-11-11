МВФ пообещал отправить Украине 900 млн долларов
Международный валютный фонд и украинское руководство заключили предварительные договоренности, по которым республика получит новый транш в 900 миллионов долларов по линии расширенного кредитования (EFF). Информацию об этом опубликовали на сайте фонда.
Представители МВФ сообщили о завершении обзора экономики Украины и успешном выполнении страной поставленных перед ней целей на конец сентября.
«Большинство структурных контрольных показателей также были достигнуты, что открывает путь для рассмотрения <…> возможности выделить транш», - указали в документе.
В ближайшее время Совет исполнительных директоров окончательно утвердит достигнутые договоренности и перечислит украинскому руководству 900 миллионов долларов.
Ранее советник президента Владимира Зеленского Олег Устенко сообщал о желании Украины получить около миллиарда долларов от МВФ до конца 2023 года. Он напомнил, что программа поддержки республики рассчитана на четыре года и составляет 15 миллиардов в американской валюте.