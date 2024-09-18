МВФ отложил консультации с Россией на неопределенный срок
Международный валютный фонд пока не будет обсуждать с Россией ситуацию в экономике. Об этом РИА «Новости» рассказал исполнительный директор от России в МВФ Алексей Можин.
«Российская сторона была готова к началу проведения консультаций 16 сентября», - отметил он.
Консультации отложили на неопределенный срок. Фонд планировал обсудить «экономическое развитие и политику страны».
До этого страны Евросоюза собирались допросить главу МВФ по поводу взаимодействия с Россией, сообщал Bloomberg. Францию, Бельгию и Польшу, а также ряд государств Балтии и Северной Европы удивило решение фонда возобновить ежегодные экономические обзоры с РФ.
Ранее МВФ предупредил Запад о рисках использования доходов от российских активов. Фонд призвал страны обеспечить правовую основу для своих действий.