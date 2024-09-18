МВФ отложил консультации с Россией на неопределенный срок

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«Российская сторона была готова к началу проведения консультаций 16 сентября», - отметил он.

Консультации отложили на неопределенный срок. Фонд планировал обсудить «экономическое развитие и политику страны».

До этого страны Евросоюза собирались допросить главу МВФ по поводу взаимодействия с Россией, сообщал Bloomberg. Францию, Бельгию и Польшу, а также ряд государств Балтии и Северной Европы удивило решение фонда возобновить ежегодные экономические обзоры с РФ.

Ранее МВФ предупредил Запад о рисках использования доходов от российских активов. Фонд призвал страны обеспечить правовую основу для своих действий.