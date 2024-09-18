18 сентября 2024, 10:37

МВФ отложил консультации с Россией на неопределенный срок

Global Look Press
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Международный валютный фонд пока не будет обсуждать с Россией ситуацию в экономике. Об этом РИА «Новости» рассказал исполнительный директор от России в МВФ Алексей Можин.

«Российская сторона была готова к началу проведения консультаций 16 сентября», - отметил он.

Консультации отложили на неопределенный срок. Фонд планировал обсудить «экономическое развитие и политику страны».

До этого страны Евросоюза собирались допросить главу МВФ по поводу взаимодействия с Россией, сообщал Bloomberg. Францию, Бельгию и Польшу, а также ряд государств Балтии и Северной Европы удивило решение фонда возобновить ежегодные экономические обзоры с РФ.

Ранее МВФ предупредил Запад о рисках использования доходов от российских активов. Фонд призвал страны обеспечить правовую основу для своих действий.

Бельгия Доходы Европа Россия Работа Запад Евросоюз Польша Франция Экономика
18 сентября 2024, 11:37
Стало известно, сколько взрывчатки заложили в каждый пейджер в Ливане
Global Look Press
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Пейджеры, которые массово сдетонировали в Ливане, содержали до 20 граммов взрывчатки. Об этом сообщил источник Al Jazeera в службе безопасности.

«Взорвавшиеся устройства связи были заминированы заранее», - подчеркнули авторы материала.

Гаджеты ввезли в Ливан пять месяцев назад. Местные власти пока не выяснили способ подрыва пейджеров.

По данным СМИ, такими устройствами пользуются представители движения «Хезболла» в качестве закрытой системы связи. Она наименее подвержена прослушиванию и взлому. Ответственность за случившееся возложили на Израиль.

В результате детонации пейджеров в Ливане более 2,8 тысячи человек получили ранения , еще девять погибли. Массовые взрывы могут быть подготовкой к военной операции , не исключил бригадный генерал и аналитик Хассан Джуни.

Израиль Военные Взрывы Ливан
18 сентября 2024, 09:48
«Моссад» заложил взрывчатку в пять тысяч пейджеров «Хезболлы»
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Израильская разведка «Моссад» заложила взрывчатку в пять тысяч пейджеров, заказанных ливанским движением «Хезболла». Об этом сообщили источники агентства Reuters.

«Операция стала беспрецедентным нарушением безопасности „Хезболлы“, в результате которого тысячи пейджеров взорвались по всему Ливану», - отметили авторы материала.

По их данным, движение заказало пейджеры у тайваньской компании Gold Apollo. Три тысячи устройства сдетонировали одновременно после отправки кодового сообщения. В гаджеты могли заложить до трех граммов взрывчатого вещества.

Израильская разведка оснастила пейджеры взрывчаткой PETN. Аккумуляторы устройств нагрели дистанционно, после чего произошли массовые взрывы.

Журналисты издания Axios обвинили премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в том, что он лично санкционировал операцию против «Хезболлы» с применением взрывающихся пейджеров.

Разведка Израиль Взрывы Ливан
18 сентября 2024, 08:35
«Некоторые почувствовали». WSJ узнала подробности массового подрыва пейджеров «Хезболлы»
Global Look Press
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Взорвавшиеся в Ливане пейджеры входили в партию устройств, недавно полученную движением «Хезболла». Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

«Представитель „Хезболлы“ сказал, что у многих бойцов были такие устройства, добавив, что некоторые люди чувствовали, что пейджеры нагревались, и избавлялись от них, прежде чем они взрывались», - написали авторы публикации.

Причиной взрывов, по одной из версий, стала вредоносная программа. «Хезболла» возложила ответственность за взрывы пейджеров на Израиль.

Массовые взрывы устройств произошли накануне на юге Ливана. В результате девять человек погибли, пострадали порядка четырех тысяч.

По информации ряда СМИ, израильский премьер Биньямин Нетаньяху лично одобрил операцию против «Хезболлы» с использованием взрывающихся пейджеров.

В феврале лидер движения Хасан Насралла призывал бойцов избавиться от своих смартфонов, заявив, что Израиль может использовать их для слежки, поэтому многие бойцы перешли на пейджеры.

Израиль Взрывы Смартфоны Боевики Биньямин Нетаньяху Ливан
18 сентября 2024, 07:51
Маск назвал способ спасти человечество от вымирания
Freepik
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Чтобы выжить, человечеству придется освоить межзвездные перелеты. Об этом заявил основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск в соцсети X.

Он предупредил, что человечество в будущем может погибнут из-за расширения Солнца или падения астероида на Землю.

«Не сегодня-завтра большая комета столкнется с Землей и уничтожит почти всю жизнь, как это уже неоднократно случалось. Рано или поздно Солнце расширится настолько, что вскипятит океаны и [это] уничтожит всю жизнь», - отметил предприниматель.

Человечество может пойти либо по пути «космической цивилизации», либо погибнуть, добавил он.

Ранее бизнесмен рассказал, что многоразовые ракеты-носители Starship смогут спасти человечество от вымирания. Он также высказал опасения из-за американской бюрократии. По его мнению, компания может закрыться из-за усиливающегося государственного регулирования. Если с бюрократией не бороться, все крупные американские проекты станут незаконными, заключил Маск.

SpaceX Илон Маск Космос

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