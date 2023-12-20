МВД Украины объявило в розыск российского бизнесмена Михаила Фридмана

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В базе данных Министерства внутренних дел Украины Фридмана отметили как «лицо, скрывающееся от органов досудебного расследования». При этом меру пресечения ему не избрали.

Российского бизнесмена обвиняют в финансировании специальной военной операции на Украине.

«Финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины», - заявили в СБУ.

В начале сентября ведомство обвинило Фридмана в финансировании российской армии , уточнив, что предприниматель организовал сбор помощи для военнослужащих РФ.

«Также он задействовал собственные бизнес-ресурсы для массового распространения сухпайков, одежды и другой продукции под торговым знаком „Армия России“», - сообщили в СБУ.

Также по данным ведомства, страховые компании сооснователя Альфа-банка будто бы взяли на себя страхование военной техники, жизни и здоровья бойцов.

Ранее Фридман попал под американские санкции. Бизнесмена внесли в этот список вместе с бывшим председателем совета директоров Альфа-банка Петром Авеном.