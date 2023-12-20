20 декабря 2023, 21:38

МВД Украины объявило в розыск российского бизнесмена Михаила Фридмана

РИА «Новости»
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Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск российского предпринимателя и основателя «Альфа-Групп» Михаила Фридмана. Об этом сообщило в своем Telegram-канале украинское издание «Страна.ua».

В базе данных Министерства внутренних дел Украины Фридмана отметили как «лицо, скрывающееся от органов досудебного расследования». При этом меру пресечения ему не избрали.

Российского бизнесмена обвиняют в финансировании специальной военной операции на Украине.

«Финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины», - заявили в СБУ.

В начале сентября ведомство обвинило Фридмана в финансировании российской армии , уточнив, что предприниматель организовал сбор помощи для военнослужащих РФ.

«Также он задействовал собственные бизнес-ресурсы для массового распространения сухпайков, одежды и другой продукции под торговым знаком „Армия России“», - сообщили в СБУ.

Также по данным ведомства, страховые компании сооснователя Альфа-банка будто бы взяли на себя страхование военной техники, жизни и здоровья бойцов.

Ранее Фридман попал под американские санкции. Бизнесмена внесли в этот список вместе с бывшим председателем совета директоров Альфа-банка Петром Авеном.

СБУ Россия Бизнес Украина
20 декабря 2023, 20:31
Блинкен согласился с Путиным по вопросу Украины
РИА «Новости»
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Президент России Владимир Путин оказался прав в одном — американская помощь для Украины носит критический характер. С таким заявлением в ходе брифинга выступил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Президент России Владимир Путин оказался прав в одном - американская помощь для Украины носит критический характер. С таким заявлением в ходе брифинга выступил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Он подчеркнул, что сейчас главная задача - дать возможность украинской армии продолжить свою борьбу.

«США продолжат помогать вам твердо стоять на ногах в военном, экономическом и демографическом отношении, поэтому что это критически важно. В этом Путин прав», - заявил Блинкен.

Глава внешнеполитического ведомства добавил, что сегодня ситуация сложилась так, что время и деньги для помощи Украине у США практически закончились.

Сенат США отложил рассмотрение законопроекта о выделении пакета помощи Украине на январь 2024 года. Представители Демократической партии дали республиканцам время внести требуемые поправки в документ. Сенатор-республиканец Джон Тьюн напомнил, что главным вопросом, который интересует его партию, остаются проблемы с безопасностью на границе с Мексикой.

США Госдеп США Украина
20 декабря 2023, 20:26
Власти Армении приостановили вещание радио «Sputnik Армения»
РИА «Новости»
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Комиссия по телевидению и радио Армении на 30 дней приостановила лицензию вещателя «Тоспа», который ретранслирует радио «Sputnik Армения». Об этом сообщил информационный портал радио.

Решение армянского регулятора связано с передачей «Пятница с Тиграном Кеосаяном». Автора программы упрекнули в якобы ироничном отзыве об армянах, что в итоге унизило их честь и достоинство.

Кроме того, комиссия расценила слова бывшего депутата Армана Абовяна, сказанные в эфире «Абовян Time», распространяющими панику. Члены регулятора подчеркнули, что его заявления основаны на недостоверных источниках. При этом в регуляторе не пояснили, о каких словах экс-парламентария идет речь.

Отношения Армении и России ухудшились на фоне ратификации Ереваном Римского статута Международного уголовного суда (МУС). Кроме того, армянская правительственная делегация отказалась от участия в заседаниях ОДКБ.

Власти Армении заявляли, что будут принимать решение о возможном выходе из организации , учитывая национальные интересы.

Армения Суд Россия Телевидение
20 декабря 2023, 20:04
Отказавшийся от дешевого российского газа ЕС впал в новую зависимость
РИА «Новости»
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Стремившийся отказаться от закупок российских нефти и газа Евросоюз сменил одну зависимость на другую. С таким заявлением выступил глава дипломатического корпуса ЕС Жозеп Боррель на ежегодном форуме Sommet Grand Continent, который прошел в Италии. Полное выступление дипломата доступно в трансляции на сайте мероприятия.

Боррель заявил, что Евросоюз предпринял большие шаги, чтобы снизить зависимость от поставки энергоресурсов из России в качестве ответа на события на Украине. Но заплатить за это пришлось большую цену.

«Возможно, мы заменили одну зависимость на другую», - заявил Боррель.

Доля российского газа в закупках Евросоюза составляла до 2022 года 40%. После начала спецоперации и подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток - 2» поставки российского энергоносителя в европейские страны сократились, но не остановились.

Прокачки продолжаются в Словакию, Чехию, Австрию, и Венгрию. Кроме того, часть стран Евросоюза закупают российский сжиженный природный газ (СПГ), цены на который выросли во всем мире.

По оценке газеты The Telegraph , общий доход полученный Россией от экспорта СПГ в Евросоюз составил 6,1 миллиарда евро.

Газ Россия Евросоюз
20 декабря 2023, 19:40
Австрийская OMV планировала продажу или выход из активов России перед лишением прав
Global Look Press
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Владевшая 25% компании «Севернефтегазпром» австрийская фирма OMV объявила, что сейчас внимательно изучает последний указ президента России Владимира Путина о лишении ее прав на актив и дальнейшей передаче новой организации. Об этом говорится на официальном сайте фирмы.

В OMV напомнили, что «Севернефтегазпром» занимался разработкой Южно-Русского газового месторождения. Сейчас юристы австрийского предприятия намерены изучить документы, чтобы проработать дальнейшие шаги для защиты своих прав.

В компании подчеркнули, что из указа президента России следует, что после передачи доли OMV новым компаниям фактическим владельцами станут страховая компания «СОГАЗ» и «Газпром», а все поступившие деньги от доли австрийской фирмы переведут на специальный счет.

В сообщении говорится, что OMV с марта 2022 года не рассматривает Россию, как ключевой регион для инвестиций. Стоимость 25% акций «Севернефтегазпрома» пересмотрели еще в прошлом году, скорректировав на 2,46 миллиарда евро. Поэтому потеря не окажет никакого негативного влияния на финансовый результат.

«Что касается самой инвестиции, то на тот момент начался пересмотр, в ходе которого рассматривались все варианты, включая возможность продажи и выхода из бизнеса», - омтетили в тексте.

Президент России Владимир Путин 19 декабря подписал указы о создании кампаний для управления Южно-Русским и участками Ачимовских отложений. Ранее ими занимались совместные предприятия «Газпрома», австрийской OMV и немецкой Wintershall DEA.

Указы предусматривают, что российские акционеры получат такие же доли, какие у них были в совместных предприятиях. Пропорциональные долям иностранных партнеров сохранят в самих организациях, которые предложили купить и АО «СОГАЗ» и ООО «Газовые технологии».

Средства от продажи перечислят на специальные счета типа С на имя предыдущих иностранных владельцев долей.

Австрия Газ Нефть Россия Бизнес

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