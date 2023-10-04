МВД Турции назвало имя террориста, который устроил взрыв в Анкаре
Министерство внутренних дел Турции установило личность террориста, который устроил взрыв возле здания МВД в Анкаре. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на турецкое ведомство.
Исполнитель теракта состоял в террористической организации РПК (запрещенная в Турции Рабочая партия Курдистана - прим. ред.).
«В результате изучения ДНК было установлено, что вторым террористом был Озкан Шахин, состоящий в сепаратистской организации РПК», - указало ведомство.
Ранее два террориста совершили взрыв у главного управления безопасности МВД Турции. Из-за теракта пострадали двое полицейских - они получили легкие ранения. Глава МО Турции Яшар Гюлер предположил, что злоумышленники использовали оружие иностранного производства.
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган назвал попытку теракта «последними вздохами террористов».
Позже в рамках операции «Герои», которая проходила по всей стране, турецкие правоохранители задержали 928 человек. В ходе специальных мероприятий они изъяли 744 нелицензированных пистолета, 24 длинноствольных винтовки и 74 охотничьих ружья.