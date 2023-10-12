МВД Латвии закроет два пункта пропуска на границе с Россией

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МВД страны подготовило соответствующий проект постановления. Приостановить работу двух пунктов пропуска планируют с 16 октября. Как уточнили в телекомпании, такая мера стала ответом на введение Россией особого порядка въезда в страну для украинцев, которые приезжают в РФ из других государств.

С 16 октября граждане Украины смогут попасть на российскую территорию только через автомобильный пункт пропуска Лудонка, находящийся в Псковской области. Также им будет доступен аэропорт Шереметьево. В LSM пояснили, что Виентули - именно тот пункт пропуска, через который украинцам доступен въезд в Россию.

«Такое решение России является ответом на соответствующее решение Евросоюза, в том числе на решение Латвии запретить въезд на территорию страны транспортных средств с российскими номерами», - уточнили в ведомстве.

После закрытия Виентули и Педедзе на российско-латвийской границе останутся еще два открытых пункта.

Как отметил заместитель главы МИД РФ Александр Грушко , страна готова принять соотечественников из Латвии, если власти республики решат депортировать их.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин же обещал «обеспечить Магадан» сбежавшим россиянам, которые вернулись обратно.