Музыкантам группы «Би-2» вручат молдавские паспорта

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Жителям южной префектуры Окинава разослали предупреждения с призывом укрыться внутри зданий или в помещениях под землей из-за возможного ракетного пуска со стороны Северной Кореи. Об этом сообщил телеканал NHK.

Уведомления направили через систему J-Alert. Позже предупреждения сняли. Как уточнили журналисты, выпущенная ракета не будет пролетать над Японией.

В Министерстве обороны Японии также сообщили, что произошел запуск, возможно, баллистической ракеты.

«Судам необходимо отслеживать последующие сообщения, а в случае обнаружения обломков избегать приближения к ним и незамедлительно сообщать соответствующую информацию в Береговую охрану», - процитировало ведомство РИА «Новости».

Ранее стало известно, что Северная Корея выведет на орбиту собственный спутник. Запуск ракеты-носителя запланировали с 27 мая по 4 июня. По расчетам специалистов, ступени ракеты-носителя упадут за пределами исключительной экономической зоны Японии.

До этого КНДР провела учения по нанесению ядерного контрудара при помощи РСЗО. Военные продемонстрировали «надежность и превосходство».