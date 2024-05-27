27 мая 2024, 18:04

Музыкантам группы «Би-2» вручат молдавские паспорта

РИА «Новости»
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Президент Молдавии Майя Санду подписала указ о предоставлении гражданства нескольким музыкантам группы «Би-2» и членам их семей. Об этом заявил руководитель пресс-службы администрации главы республики Адриан Бэлуцел в своем Telegram-канале.

Он отметил, что Молдавия поддерживает людей, выступающих за мир, поэтому страна предоставила гражданство некоторым участникам музыкального коллектива и их близким.

«Наша страна открыта и гостеприимна для людей, выбирающих мир, пропагандирующих дружбу и уважение между народами», - подчеркнул Бэлуцел.

Участники рок-группы подали запрос на молдавское гражданство после их ареста в Таиланде за незаконную трудовую деятельность. Музыкантов поместили в центр временного содержания в Бангкоке. После суда солиста группы Егора Бортника* и гитариста Александра Умана депортировали в Израиль.

*Егор Бортник (Лева Би-2) признан в России иностранным агентом.

Израиль Суд Молдавия Россия Аресты
27 мая 2024, 18:11
Жителей Окинавы призвали спрятаться из-за пуска ракеты Северной Кореей
Pxhere
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Жителям южной префектуры Окинава разослали предупреждения с призывом укрыться внутри зданий или в помещениях под землей из-за возможного ракетного пуска со стороны Северной Кореи. Об этом сообщил телеканал NHK.

Уведомления направили через систему J-Alert. Позже предупреждения сняли. Как уточнили журналисты, выпущенная ракета не будет пролетать над Японией.

В Министерстве обороны Японии также сообщили, что произошел запуск, возможно, баллистической ракеты.

«Судам необходимо отслеживать последующие сообщения, а в случае обнаружения обломков избегать приближения к ним и незамедлительно сообщать соответствующую информацию в Береговую охрану», - процитировало ведомство РИА «Новости».

Ранее стало известно, что Северная Корея выведет на орбиту собственный спутник. Запуск ракеты-носителя запланировали с 27 мая по 4 июня. По расчетам специалистов, ступени ракеты-носителя упадут за пределами исключительной экономической зоны Японии.

До этого КНДР провела учения по нанесению ядерного контрудара при помощи РСЗО. Военные продемонстрировали «надежность и превосходство».

Ракеты Северная Корея Суд Япония
27 мая 2024, 17:57
Проблемы с работой карт «Мир» возникли в Узбекистане
РИА «Новости»
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В Узбекистане возникают проблемы с использованием российской платежной системы «Мир», поэтому приходится искать альтернативные системы расчета. Об этом «Известиям» сообщил министр финансов России Антон Силуанов.

«Проблемы с расчетными картами „Мир“ существуют, и они уже действуют с 2022 года. Поэтому мы говорили о возможных альтернативных системах расчетов», - отметил Антон Силуанов.

Министр пояснил, что альтернативы могут быть связаны с использованием QR-кодов и систем, существующих в других государствах.

По словам президента России Владимира Путина, инвестиции страны в экономику Узбекистана ежегодно растут и уже достигли 10 миллиардов долларов.

По его словам, ситуация связана с западными санкциями, представляющими риски для банков Узбекистана. Силуанов добавил, что тему обсудили на представлении делегации в рамках переговоров лидеров двух стран. Затрагивались вопросы двусторонних финансовых расчетов и наполнения совместного инвестфонда России и Узбекистана ресурсами, а также партнерство минфинов и налоговых служб.

Банки Узбекистан
27 мая 2024, 17:05
Стартовали совместные учения России и Белоруссии
РИА «Новости»
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Начались совместные российско-белорусские маневры, в рамках которых будут проводиться летно-тактические учения с силами и средствами ВВС и войск ПВО Белоруссии и ВКС России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Белоруссии.

Учения будут проходить с 27 по 31 мая. К маневрам привлекут авиационные воинские части, подразделения зенитных ракетных и радиотехнических войск ВС Белоруссии, экипажи разведывательной, истребительной и армейской авиации ВКС России.

Военные из двух стран также отработают вопросы, связанные с управлением разнородными силами авиации.

Ранее Минобороны анонсировало начало второго этапа учений по применению нестратегического ядерного оружия. По данным оборонного ведомства, военнослужащие будут проводить маневры совместно с коллегами из Белоруссии.

Ядерное оружие Авиация Белоруссия Военные Россия Оружие
27 мая 2024, 16:24
Путин раскрыл сумму инвестиций России в экономику Узбекистана
РИА «Новости»
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Граждане Узбекистана вносят существенный вклад в развитие экономики России, что особенно заметно в строительной сфере, а также в области ЖКХ и транспорта. Об этом заявил президент Владимир Путин, сообщила пресс-служба Кремля.

По его словам, в России проживают и работают более миллиона граждан Узбекистана.

«Их денежные переводы на родину, надеюсь, являются серьезным подспорьем для экономики Узбекистана, для семей в самых разных регионах страны», - подчеркнул глава государства.

Он добавил, что страны являются партнерами, и инвестиции России в Узбекистан увеличиваются с каждым годом. Он отметил, что сейчас они достигли планки в 10 миллиардов долларов.

Ранее Путин озвучил приоритетные направления сотрудничества России и Белоруссии. Президент рассказал, что ими являются сферы инвестиций и высоких технологий.

Инвестиции Россия Владимир Путин Узбекистан Экономика

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