Музыкантам группы «Би-2» вручат молдавские паспорта
Президент Молдавии Майя Санду подписала указ о предоставлении гражданства нескольким музыкантам группы «Би-2» и членам их семей. Об этом заявил руководитель пресс-службы администрации главы республики Адриан Бэлуцел в своем Telegram-канале.
Он отметил, что Молдавия поддерживает людей, выступающих за мир, поэтому страна предоставила гражданство некоторым участникам музыкального коллектива и их близким.
«Наша страна открыта и гостеприимна для людей, выбирающих мир, пропагандирующих дружбу и уважение между народами», - подчеркнул Бэлуцел.
Участники рок-группы подали запрос на молдавское гражданство после их ареста в Таиланде за незаконную трудовую деятельность. Музыкантов поместили в центр временного содержания в Бангкоке. После суда солиста группы Егора Бортника* и гитариста Александра Умана депортировали в Израиль.
*Егор Бортник (Лева Би-2) признан в России иностранным агентом.