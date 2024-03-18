18 марта 2024, 20:17

Мужчина завел аллигатора во дворе и разрешал детям плавать с ним в бассейне

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В США мужчина поселил у себя во дворе аллигатора. Он прожил с рептилией более трех десятков лет, сообщило агентство Associated Press.

Тони Кавалларо из Нью-Йорка решил завести аллигатора в 90-е годы. Он поселил рептилию по имени Альберт в бассейне, который оборудовал в специальной пристройке. На протяжении около 30 лет мужчина заботился о питомце и позволял гостям, включая детей, плавать с ним в бассейне.

На днях местные власти узнали про опасные развлечения Кавалларо и изъяли у него 340-килограммовую рептилию длиной 3,4 метра. Правоохрантели установили, что лицензия на содержание аллигатора почти три года просрочена. Его передали на передержку, пока идут поиски нового места проживания. Рептилия слепая, у нее есть проблемы с позвоночником.

Кавалларо планирует вернуть питомца. По словам мужчины, он относился к Альберту как к ребенку и никогда не подвергал никого опасности.

Сотрудники природоохранной службы штата пока не приняли решение о предъявлении американцу обвинения.

В испанском городе Марбелья мужчина заметил в саду дома 20-килограммовую рысь. Как оказалось, хищника привезли из Москвы под видом домашнего кота.

США Природа Животные
18 марта 2024, 21:17
Песков ответил на призыв США начать к переговоры по контролю над вооружениями
РИА «Новости»
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Россия готова вести переговоры с США по всему комплексу вопросов безопасности. Об этом в комментарии «Известиям» заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, речь идет в том числе о проблемах ядерного разоружения и нераспространения оружия массового поражения.

«Президент Путин ранее уже говорил о возможности в нынешних условиях переговоров с обсуждением всего комплекса тем безопасности», - сказал он.

Таким образом представитель Кремля прокомментировал слова американского постпреда при ООН Линды Томас-Гринфилд о том, что США готовы к немедленному возобновлению диалога по контролю над вооружениями с Россией и Китаем. Причем. По ее словам, процесс можно начать без каких-либо предварительных условий и на двусторонней основе.

США Дмитрий Песков Россия Переговоры Оружие Китай
18 марта 2024, 19:33
США выступили за немедленный диалог по контролю над вооружениями
РИА «Новости»
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США готовы немедленно возобновить диалог по контролю над вооружениями с Россией и Китаем без предварительных условий. Об этом заявила американский постпред при ООН Линда Томас-Гринфилд на заседании Совбеза организации.

«США желают вступить в двусторонние дискуссии по контролю над вооружениями с Россией и Китаем прямо сейчас без предварительных условий. Все, что вам следует сделать - сказать да и сесть за стол переговоров в духе доброй воли», - сказала дипломат, обращаясь к российской и китайской сторонам.

Первый замруководителя Национального управления ядерной безопасности при Министерстве энергетики США Фрэнк Роуз отмечал, что достижение в ближайшем будущем договоренностей по контролю над вооружениями между США, Россией и Китаем в американской администрации считают маловероятным.

США Россия Переговоры ООН Китай
18 марта 2024, 19:02
«Достойная смерть». Макрон раскрыл нюансы закона об эвтаназии
РИА «Новости»
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Президент Франции Эммануэль Макрон назвал главные идеи законопроекта, который предусматривает возможность добровольного ухода из жизни с медицинской помощью. Люди имеют право на «достойную смерть», если страдают неизлечимой болезнью, приносящей им нестерпимые мучения, заявил политик в интервью Liberation.

По его словам, эвтаназию может разрешить только для совершеннолетних граждан, находящихся в здравом уме и твердой памяти.

После обращения к врачам пациент может ожидать решения экспертов не менее двух дней, а после «одобрения» на добровольный уход из жизни он получит смертельную инъекцию. При этом предусмотрено, что больной в любой момент может отказаться от своего решения в течение трех месяцев после его принятия.

«Новая система предлагает возможный путь в конкретной ситуации с точными критериями, в которых медицинское решение играет свою роль. <…> С момента подачи запроса необходимо минимум два дня ожидания для проверки обоснованности решения. Затем ответ должен быть получен в течение максимум 15 дней», - подчеркнул президент Франции.

Вместе с тем Макрон отметил, что медики, социологи и религиозные деятели отнеслись к законопроекту с большой осторожностью. Его планируют передать на рассмотрение в Национальную ассамблею в мае 2024 года.

Во Франции еще в 2022 году запустили дебаты по вопросу добровольного ухода из жизни.

Законы Болезни Врачи Эммануэль Макрон Франция
18 марта 2024, 18:21
Фрагмент 1800-летней статуи откопали в Британии при строительстве парковки
Pxhere
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Мраморную голову женщины нашли во время строительства автостоянки в Великобритании. Как сообщило издание Yahoo, части загадочной скульптуры, предположительно, 1800 лет.

Мраморную голову женщины нашли во время строительства автостоянки в Великобритании. Как сообщило издание Yahoo , части загадочной скульптуры, предположительно, 1800 лет.

«На строительной площадке была обнаружена римская статуя, возраст которой, как полагают, составляет 1800 лет», - написали авторы материала.

Изваяние нашел водитель экскаватора Грег Кроули, который работал в Стамфорде. Он «заметил лицо» на предмете, похожем на камень. Мраморная голова оказалась частью древней статуи.

«Две недели спустя был найден мраморный бюст», - добавили журналисты.

Пока неизвестно, сколько времени изваяние провело под землей. О загадочной находке сообщили в Британский музей.

Ранее в Египте во время раскопок специалисты нашли верхнюю часть статуи фараона Рамзеса II. Она была продолжением статуи, обнаруженной археологами в 1930 году.

Великобритания Египет Музеи Строительство Женщины Водители

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