Мужчина взял в заложники 18 пассажиров автобуса в Бразилии

По данным издания, захват заложников произошел на автовокзале в Рио-де-Жанейро. Полиция оцепила место происшествия.

«Преступник ворвался в автобус на автовокзале Рио в центре города и захватил 18 заложников, включая детей и пожилых», - сказано в сообщении.

В результате преступных действий два человека пострадали.

В начале марта вооруженный преступник захватил заложников в больнице немецкого города Ахена. Позже стало известно, что преступником оказалась 65-летняя женщина. Она забаррикадировалась в одном из помещений медучреждения. Пациентов соседних палат эвакуировали. Полицейские оцепили весь район, а больницу прибыл спецназ.

В феврале вооруженный мужчина взял в заложники свою семью в штате Миннесота в США, в том числе, семерых детей в возрасте от двух до 15 лет. В ходе освобождения пленников завязалась перестрелка, в которой погибли двое полицейских, пожарный, и сам преступник.