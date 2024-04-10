Мужчина вернулся к возлюбленной, которая отрезала ему пенис

Пострадавший Жилберту Ногейра де Оливейра уверяет, что давно простил возлюбленную и даже предложил ей оплатить адвокатов в судебном процессе. Мужчина хочет возобновить отношения с партнершей и считает, что сам виноват в произошедшем.

«Если бы я мог, поверь мне, я бы поменялся с тобой местами. Любовь к тебе значит для меня гораздо больше, чем трагедия, которая с нами произошла», - заявил мужчина.

Его партнерша Дайян дос Сантос Фариас извинилась перед бойфрендом за содеянное и пообещала, что они начнут новую жизнь, когда она выйдет из тюрьмы.

Конфликт между возлюбленными произошел в декабре прошлого года. Фариас узнала, что бойфренд изменил ей с ее 15-летней племянницей. Из мести она отрезала мужчине половой орган и смыла его в унитаз, чтобы врачи не смогли пришить его.

После этого бразильянка отправилась в полицию и призналась в содеянном. Сейчас она ждет суда. Ей грозит до 12 лет лишения свободы.