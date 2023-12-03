Мужчина в Самаре избил женщину с ребенком после просьбы не курить в подъезде

Ранее в соцсетях появился ролик из жилого дома в Самаре. На нем видно, как мужчина лежал на диване и курил. Это увидела зашедшая в подъезд женщина с маленьким ребенком. Она сделала замечание курильщику и попросила выйти с сигаретой на улицу. Сначала парень сделал вид, что послушался ее, но когда жительница зашла в лифт, то злоумышленник последовал за ней.

На втором видео - из лифта - разъяренный курильщик наносит удары женщине по лицу. Ребенок рядом с ней начал громко плакать, а потерпевшая звать на помощь. В итоге ей удалось вырваться от нападавшего и обратиться в правоохранительные органы.

«На место была вызвана полиция, мужчина задержан», - заявили в ГУ МВД по Самарской области.

Сейчас сотрудники правопорядка устанавливают все обстоятельства случившегося.

Ранее полицейские задержали подозреваемых в нападении на жителя Ленинградской области. По неуточненным данным, потерпевшего избили резиновой дубинкой и распылили ему в лицо газовый баллончик.