Мужчина столкнул с моста 20-летнего сирийца в Германии
Местный житель столкнул с моста 20-летнего сирийца в немецком городе Регенсбурге. Об этом сообщила газета Bild со ссылкой на местную полицию.
В пятницу, 13 октября, 28-летний житель Регенсбурга столкнул 20-летнего сирийца с Каменного моста высотой 15 метров. Прохожие задержали мужчину до приезда полиции.
Пострадавший получил серьезные травмы при падении, его доставили в больницу. Немецкая полиция занимается расследованием происшествия.
В четверг, 12 октября, бывший госсекретарь Соединенных Штатов Генри Киссинджер раскритиковал миграционную политику Германии. По словам политика, ошибкой властей было принять огромное количество мигрантов с иным религиозным и культурным мировоззрением.
Ранее немецкий журналист и политолог Александр Рар рассказал «360», что проблема мигрантов стала одной из самых острых в Германии за последнее время. По этой причине многие граждане страны начинают голосовать за антииммигрантскую партию «Альтернатива для Германии».