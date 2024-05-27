Мужчина серпом разрезал живот беременной жене, чтобы узнать пол ребенка

Все произошло в городе Бадаюн, штата Уттар-Прадеш. Супруги Панн Лал и Анита жили вместе больше 20 лет. У пары было пятеро детей - все девочки. Это и стало причиной конфликта между ними.

Когда Анита снова забеременела, ее муж угрожал ей разводом, если снова родится девочка. В какой-то момент он рассек ей живот серпом, чтобы проверить пол еще не рожденного ребенка.

Раненая женщина смогла выбежать из дома, где ей оказали помощь и вызвали врачей. Анита выжила, но ребенка спасти не удалось. Как выяснилось, это был именно мальчик.

На суде Лал пытался доказать, что его жена поранилась сама и оговорила его. Суд не поверил мужчине и приговорил его к пожизненному заключению.

Ранее сообщалось, что индиец обезглавил жену из-за того, что она долго готовила ему чай. Мужчина набросился на супругу с мечом, ударил ее не менее 15 раз, после чего отрубил ей голову. За женщину попытался вступиться сын, но отец напал и на него. Остановить убийцу смогли соседи, вызывавшие полицию.