27 мая 2024, 03:52

Мужчина серпом разрезал живот беременной жене, чтобы узнать пол ребенка

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Индией серпом разрезал живот беременной жене, поссорившись с ней из-за пола будущего ребенка. Мужчину приговорили к пожизненному заключению, сообщил News9Live.

Все произошло в городе Бадаюн, штата Уттар-Прадеш. Супруги Панн Лал и Анита жили вместе больше 20 лет. У пары было пятеро детей - все девочки. Это и стало причиной конфликта между ними.

Когда Анита снова забеременела, ее муж угрожал ей разводом, если снова родится девочка. В какой-то момент он рассек ей живот серпом, чтобы проверить пол еще не рожденного ребенка.

Раненая женщина смогла выбежать из дома, где ей оказали помощь и вызвали врачей. Анита выжила, но ребенка спасти не удалось. Как выяснилось, это был именно мальчик.

На суде Лал пытался доказать, что его жена поранилась сама и оговорила его. Суд не поверил мужчине и приговорил его к пожизненному заключению.

Ранее сообщалось, что индиец обезглавил жену из-за того, что она долго готовила ему чай. Мужчина набросился на супругу с мечом, ударил ее не менее 15 раз, после чего отрубил ей голову. За женщину попытался вступиться сын, но отец напал и на него. Остановить убийцу смогли соседи, вызывавшие полицию.

Суд Дети Индия Врачи Женщины Мужчины Поножовщины Полиция
27 мая 2024, 02:29
Названа страна в Европе с самым дорогим газом
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Швеция лидирует среди европейских государств по дороговизне газа в пересчете на рубли. Об этом сообщили в исследовании РИА «Новости».

Эксперты рассчитали объем газа, которые могут приобрести жители европейских стран на свои средние зарплаты, чтобы оценить доступность этого энергоресурса для населения.

«Самый дорогой газ приобретают жители Швеции. В пересчете на российскую валюту кубометр голубого топлива местным потребителям обойдется в 210 рублей», - уточнили в исследовании.

За ними в рейтинге следуют Ирландия, Нидерланды, Австрия и Литва, где кубометр газа стоит более 148 рублей.

Самый дешевый газ в Казахстане, который в перерасчете на российскую валюту стоит 6,3 рубля за кубометр. Россия и Белоруссия заняли второе и третье место соответственно. Кроме того, в первой пятерке стран с дешевым газом оказались Венгрия и Хорватия.

Ранее оппозиционный политик Илан Шор обвинил румынскую государственную компанию Romgaz в желании нажиться на продаже российского газа Молдавии, отметив, что жители страны получат тот же энергоресурс, но не напрямую, а через посредника и в три раза дороже.

Исследования Швеция Газ Европа
26 мая 2024, 23:37
Купившая квартиру в Турции россиянка переселилась в подвал из-за суда с арендатором
РИА «Новости»
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Владеющая квартирой в Турции более 10 лет назад россиянка Жанна Худякова переселилась в подвал дома, так как не смогла выгнать со своей жилплощади недобросовестного съемщика. Попытка выселить арендатора через суд ни к чему не привела. Подробности истории женщины рассказало агентство İhlas.

В Анталью, где находится дом с ее квартирой, россиянка вернулась два года назад. Все это время она сдавала жилплощадь через агентство недвижимости. Но последний жилец уступать квартиру хозяйке отказался. Она подала в суд, который выиграла. Но ответчик обжаловал свое выселение и его заменили на подписку о невыезде. В итоге тяжба продолжается до сих пор.

По словам Худяковой, сложности с выселением арендатора возникли, потому что она не знает правовую систему Турции. Так как жить женщине негде, она поселилась в подвале дома, где находится ее квартира.

«Я одинокая женщина, я ношу с собой нож, когда сплю ночью в подвале. Он комфортно живет с арендной платой в 5700 лир (около 16 тысяч рублей)», - заявила собеседница журналистов.

Она добавила, что подвале нет электричества, кухни, туалета и ванной комнаты. Но уехать она не может, так как судебный процесс все еще продолжается.

В начале мая вернувшаяся из Стамбула российская туристка пожаловалась на хамское поведение сотрудников бутика Gucci в торгово-развлекательном центре «Зорла-центр». По ее словам, она хотела посмотреть сумки, которые продавали в магазине, но когда хотела потрогать товар продавщица и охранник с криками выгнали ее за дверь.

Турция Суд Россия Квартиры
26 мая 2024, 23:16
Посла Франции в Шри-Ланке Пактэ нашли мертвым
РИА «Новости»
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Посла Франции на Мальдивах и в Шри-Ланке Жана-Франсуа Пактэ нашли мертвым в его резиденции в Коломбо. Об этом сообщила пресс-служба ланкийского Министерства иностранных дел.

«Министерство иностранных дел Шри-Ланки выражает глубочайшие соболезнования в связи с кончиной посла Франции в Шри-Ланке и на Мальдивах Жана-Франсуа Пакте», - говорится в сообщении.

Ланкийский МИД не уточнил причину смерти дипломата, но в газете The Daily Mirror сообщили, что 53-летний Пактэ мог скончаться от сердечного приступа.

Ланкийские СМИ написали, что утром 26 мая посол не вышел на связь с сотрудниками. Они немного подождали, так как это был выходной день, но позже сообщили в полицию, которая и пробралась в резиденцию Пактэ. Там и обнаружили тело дипломата без признаков жизни.

Полиция уже начала расследование.

Ранее в своей московской квартире скончался чрезвычайный и полномочный посол Республики Гондурас Хуан Рамон Эльвир Сальгадо.

МИД России выразил соболезнования из-за его смерти, отметив, что он окончил советский вуз, отлично знал русский язык и стал первым послом республики с резиденцией в Москве.

Смертность Дипломатия Шри-Ланка Европа Франция
26 мая 2024, 22:09
Жертвами цепной аварии с автобусом в Турции стали 11 человек
РИА «Новости»
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Крупное ДТП произошло на юго-востоке Турции. Погибли 11 человек, около 30 получили ранения, сообщил телеканал Halk TV со ссылкой на губернатора Мерсина Али Гамзу Пехливана.

«Пехливан объявил, что 11 человек погибли и 30 получили ранения в результате цепной аварии (столкновения с участием нескольких автомобилей - прим. ред.) на автомагистрали, согласно первым данным», - передал телеканал.

Авария произошла в городе Мерсин, сообщило ранее в соцсетах издание Aykırı. На трассе Мерсин - Адана столкнулись пассажирский автобус, направлявшийся в город Диярбакыр, грузовик, который следовал по противоположной полосе, и несколько легковых автомобилей. Автостраду полностью перекрыли для движения в обе стороны.

Полиция уже начала расследование.

Ранее автобус со школьниками, направляющийся из города Ортаджа в столице области Мугла, съехал в придорожную канаву на юго-западе Турции. Водитель не справился с управлением. В результате ДТП 22 ученика получили ранения различной степени тяжести, а также пострадали два учителя и сам шофер.

Турция Смертность ДТП Соцсети Автобусы

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