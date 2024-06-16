16 июня 2024, 16:36

Мужчина с топором набросился на полицейских во время марша фанатов в Гамбурге

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Полицейские открыли огонь по мужчине с топором золотого цвета во время шествия голландских футбольных болельщиков в Гамбурге на Евро-2024. Об этом сообщило издание Bild.

«На марше голландских болельщиков в 12:30 (13:30 по московскому времени) полицейским пришлось принять меры против мужчины, который бросился на правоохранителей с топором золотого цвета», - написали авторы материала.

Сначала против нападавшего применили перцовый баллончик, а затем оружие. После нескольких выстрелов мужчина упал на землю, его госпитализировали. Для пресечения беспорядков на улицах Гамбурга задействовали около 200 полицейских.

Евро-2024 стартовал в Германии 14 июня. Накануне команда Испании обыграла сборную Хорватии в матче первого тура группового этапа. Встреча завершилась со счетом 3:0.

Германия Фанаты Беспорядки Мужчины Оружие
16 июня 2024, 12:57
«Умирают за 48 часов». Опасное заболевание распространилось в Японии
Unsplash
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В Японии стремительно растет количество случаев заболевания с необычно высоким уровнем смертности, вызванного бактериями стрептококка. Об этом написало издание The Japan Times.

По его данным, болезнь начала распространяться после того, как в стране сняли ковидные ограничения. По информации Национального института инфекционных заболеваний Японии, к началу июня случаев заражения было 977 - больше, чем за весь 2023 год.

Как сообщил агентству профессор Токийского медицинского университета Кен Кикучи, если темпы распространения заболевания сохранятся, к концу года число случаев может достичь двух с половиной тысяч, а уровень смертности - 30%.

Обнаруженная разновидность бактерий поражает почти все органы и часто приводит к очень быстрой смерти. Первым симптомом обычно становится отек конечностей, а через двое суток пациента уже может не быть в живых, написали «Известия».

«Пациент замечает отек стопы утром, к полудню он распространяется до колена, и пациент может умереть в течение 48 часов», - подчеркнул Кикучи.

Ранее россиянам рассказали , о чем может свидетельствовать онемение рук наряду с ухудшением зрения у молодых женщин.

Смертность Болезни Врачи Япония Ученые
16 июня 2024, 12:44
Швеция и Иран обменялись заключенными при посредничестве Омана
Unsplash
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Швеция и Иран обменялись заключенными.  Страны достигли соглашения об обмене задержанными гражданами при посредничестве Омана, сообщил телеканал CNN.

Процедура обмена состоялась 15 июня в столице Омана Маскате. Со стороны Швеции освободили иранского чиновника Хамида Нури, арестованного в 2019 году в аэропорту Стокгольма. Его приговорили к пожизненному лишению свободы за массовые казни в 1988 году в Иране.

Иранская сторона освободила двух шведских граждан. Среди них сотрудник внешнеполитического ведомства ЕС Йохан Флодерус, обвиняемый в шпионаже в пользу Израиля, и Саид Азизи, имеющий гражданство Швеции и Ирана. Последнего заключили под стражу по обвинению в деятельности, направленной против национальной безопасности. Саида Азизи приговорили к пяти годам лишения свободы.

Россия и Иран намерены продолжать сотрудничество. Однако, по словам пресс-секретарь президента РФ Дмитрия Пескова, работа над двусторонним Всеобъемлющим договором временно приостановлена.

Швеция Иран
16 июня 2024, 09:58
Грузинские депутаты обратились к Путину с просьбой
РИА «Новости»
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Грузинская партия «Солидарность во имя мира» обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой полностью отменить визовый режим. Об этом сообщило издание «Sputnik Грузия».

Депутаты также попросили Путина освободить граждан Грузии, которые нарушили срок пребывания в России. Помимо этого, они предложили облегчить правила трудоустройства для грузин.

«Эти меры будут способствовать дальнейшему сближению наших стран», - сказали члены политсовета партии.

В Грузии задумались о восстановлении дипотношений с Россией. Первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин не исключил, что в Москве откроется дипломатическое ведомство Грузии. По его мнению, государствам выгодна нормализация контактов.

Грузинская партия «Солидарность во имя мира» обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой полностью отменить визовый режим. Об этом сообщило издание « Sputnik Грузия ».

Грузия Россия Владимир Путин
16 июня 2024, 09:18
Амазонских индейцев обвинили в порнозависимости
Unsplash
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Племена индейцев в дождевых лесах Амазонки получили доступ к высокоскоростному интернету, что сильно повлияло на их жизнь. Об этом сообщило РИА «Новости».

Индейцы Марубо, ведущие жизнь охотников-собирателей, начали забрасывать традиционные занятия, в том числе изготовление украшений и добывание пропитания. Один из вождей и по совместительству дизайнер в компании Coca-Cola Энок Марубо рассказал, что появление интернета изменило распорядок дня и негативно повлияло на жизнь индейцев.

«В деревне если не охотишься, не ловишь рыбу и не выращиваешь растения, то и не ешь», - подчеркнул он.

Особенно сильно интернет-развлечения затянули молодежь, которая погрузилась в видеоигры, соцсети и онлайн-знакомства. Новостные агрегаторы растиражировали сообщения о том, что племя якобы «подсело на порно».

После этого газета The New York Times выпустила опровержение, а предприниматель Илон Маск написал гневный пост в соцсети Х. Вожди Марубо сочли заявления об их «порнозависимости» оскорбительными и потребовали извинений от журналистов.

Ранее Plos Mental Health опубликовал результаты исследования , которые подтвердили негативное влияние интернет-зависимости на здоровье подростков. Вредная привычка приводит к разрушению функциональных связей в мозге.

Интернет Соцсети Илон Маск Латинская Америка

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