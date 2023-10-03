Мужчина с пистолетом в Болгарии взял в заложники двух человек

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В материале сказано, что это случилось на юго-западе страны. Злоумышленник приехал в село Вылково на такси. Между ним и отцом девушки возник конфликт, во время которого правонарушитель достал пистолет и начал стрелять. Выстрел задел руку оппонента. Потом нападавший забаррикадировался в доме, внутри помещения находятся бывшая девушка стрелка вместе со своей матерью.

На место ЧП оперативно приехала бригада полицейских и психологи. Специалисты ведут переговоры со злоумышленником, призывая его сдаться добровольно.

Местные жители сильно напуганы из-за случившегося. Как отметили авторы материала, у стрелявшего появилось оружие незаконным путем.

Ранее в Омске осужденный за тяжкие преступления мужчина взял в заложницы женщину-медика в лечебно-исправительном учреждении. В переговоры с заключенным вступили сотрудники областного управления ФСИН. В ходе диалога мужчина отпустил заложницу, ее состояние коллеги оценили как удовлетворительное.