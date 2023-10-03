Мужчина с пистолетом в Болгарии взял в заложники двух человек
Вооруженный мужчина в Болгарии заперся в доме, удерживая бывшую возлюбленную и ее мать в качестве заложников. Об этом сообщила газета «24 часа».
В материале сказано, что это случилось на юго-западе страны. Злоумышленник приехал в село Вылково на такси. Между ним и отцом девушки возник конфликт, во время которого правонарушитель достал пистолет и начал стрелять. Выстрел задел руку оппонента. Потом нападавший забаррикадировался в доме, внутри помещения находятся бывшая девушка стрелка вместе со своей матерью.
На место ЧП оперативно приехала бригада полицейских и психологи. Специалисты ведут переговоры со злоумышленником, призывая его сдаться добровольно.
Местные жители сильно напуганы из-за случившегося. Как отметили авторы материала, у стрелявшего появилось оружие незаконным путем.
Ранее в Омске осужденный за тяжкие преступления мужчина взял в заложницы женщину-медика в лечебно-исправительном учреждении. В переговоры с заключенным вступили сотрудники областного управления ФСИН. В ходе диалога мужчина отпустил заложницу, ее состояние коллеги оценили как удовлетворительное.