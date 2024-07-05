Мужчина решил повторить сюжет из порно и получил химический ожог

По данным издания, 39-летний Нейт Хилл хотел добавить страсти в отношения со своей партнершей. В поиске вдохновения пара решила вместе посмотреть порно. После чего женщина предложила возлюбленному избавиться от волос в паху, чтобы повторить один из эпизодов фильма.

Мужчина пошел в ванную, чтобы воспользоваться кремом для удаления волос. Но после этого он почувствовал невыносимое жжение. Смыв крем, он увидел, что кожа в паху покрылась волдырями.

На лечение ожогов ушло несколько недель. Пострадавший использовал заживляющие мази и прикладывал к паховой области замороженные овощи. На протяжении этого периода ему нельзя было заниматься сексом.

Ранее в Канаде молодая пара попыталась заняться сексом машине прямо на ходу. В результате автомобиль вылетел с дороги, перевернулся и врезался в дерево, а нетерпеливые возлюбленные получили серьезные травмы.