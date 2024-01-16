Мужчина простил жену, отрезавшую ему пенис из ревности

В конце 2023 года бразильянка Дайян дос Сантос Фариас призналась полицейским, что отрезала пенис мужу. Она объяснила свои действия тем, что супруг изменил ей с 15-летней племянницей.

По ее словам, она заманила мужчину в постель и под предлогом сексуальной игры привязала за руки и ноги к кровати. После этого отрезала ему мужское достоинство бритвенным лезвием.

Мстительная супруга сфотографировала отсеченный орган, а потом смыла его в унитаз, чтобы лишить мужа шанса пришить его обратно.

Женщину арестовали. Мужчину успели доставить в больницу. Сейчас адвокаты бразильянки пытаются добиться ее освобождения из-под стражи, заявляя, что муж ее простил. При этом мужчина воздержался от комментариев по поводу заявлений о том, что он спал с родственницей-подростком.

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