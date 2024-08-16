16 августа 2024, 02:37

Мужчина потерял пенис из-за странного пятна

Freepik
Читайте нас в: Google Новости

Британские врачи диагностировали у пациента рак пениса после необычного симптома. Своей историей мужчина поделился в эфире программы This Morning.

В 2020 году Крейг Майкок проходил обследование в больнице, в ходе которого у него заметили маленькое пятно на кончике пениса. Мужчину направили на биопсию, анализ выявил раковые клетки.

Майкок надеялся, что хирурги удалят фрагмент полового члена, а затем используют ткань с его бедра, чтобы восстановить пораженный участок. Дополнительные исследования показали, что рак сильно распространился, поэтому пенис пришлось ампутировать.

После операции Мэйкок испытывал в паху онемение или сильную боль. В какой-то момент он даже думал о том, чтобы свести счеты с жизнью. Однако британец смог со всем справиться. Спустя четыре года после операции он рассказал о своем диагнозе в прямом эфире, чтобы подтолкнуть других мужчин к регулярным проверкам здоровья.

Ранее в одной из больниц Италии пациенту по ошибке ампутировали половой орган. Врачи решили, что у мужчины развивается раковая опухоль.

Великобритания Больницы Врачи Мужчины Рак
16 августа 2024, 01:07
Ким Чен Ын написал Путину, что Россия победит в «священной войне за мир»
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил в телеграмме президенту России Владимиру Путину по случаю 79-летия освобождения Кореи, что Россия победит в «священной войне за мир и справедливость». Текст послания разместили на сайте Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).

«Стойкий российский народ под энергичным руководством товарища Путина решительно защитит суверенные права и интересы безопасности государства, непременно одержит победу в священной войне за достижение мира в регионе и международной справедливости», - говорится в документе.

В начале июня Ким Чен Ын поздравил Путина и россиян с Днем России , отметив успешное развитие стратегических и традиционно дружественных отношений между двумя странами.

Ранее северокорейский лидер поблагодарил российского президента за предложение помощи в ликвидации последствий крупнейшего наводнения на севере страны, отметив, что если она понадобится, то Пхеньян обратится к «искренним друзьям» - России.

Ким Чен Ын Россия КНДР Владимир Путин
16 августа 2024, 00:08
Зеленский все знал. Во Франции призвали отвернуться от Украины из-за диверсии на «СП»
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Власти Украины знали о подготовке подрыва газопроводов в Балтийском море. Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X уличил президента Владимира Зеленского во лжи и призвал Запад прекратить его поддерживать.

По мнению политика, украинский лидер не только знал о готовящейся диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток - 2», но и санкционировал ее. Филиппо уверен, что за подрывом стоял НАТО.

«Тот клялся всем возможным богам, что он „ничего не знает“, что „это была Россия“ и так далее. <…> А мы продолжаем финансировать и вооружать этого негодяя?! Эта диверсия - война против нас!» - заявил он.

После того, как Генпрокуратура Германии выдала ордер на арест главного подозреваемого в подрыве газопроводов, украинского дайвера , в США вышла статья с рассказом о подготовке операции.

RT сообщил, что журналисты назвали инициатором диверсии бывшего главкома Вооруженных сил Украины Валерия Залужного и раскрыли роль Польши в этом преступлении.

Владимир Зеленский Газопровод Северный поток — 2 Взрывы Франция Северный поток
15 августа 2024, 23:47
Названо место образования астероида — убийцы динозавров
Pixabay
Читайте нас в: Google Новости
Ученые давно пришли к выводу, что динозавры погибли в результате столкновения Земли с большим астероидом. Но место происхождения космического тела всегда оставалось предметом спора, который предварительно завершился. Подробности журналу Newsweek рассказал профессор-исследователь геохимии Брюссельского свободного университета Стивен Годерис.

Он пояснил, что на месте падения астероида образовался огромный кратер, который находится на недалеко от побережья полуострова Юкатан в Мексике. Сам космический объект сгорел после удара, но на дне кратера остались его следы, которые ученые исследовали.

Выяснилось, что в нем было большое количество углерода и изотопов рутения. Такой состав свойственен для космических тел, сформированных более 500 миллионов лет назад за пределами Юпитера, который тогда быстро увеличивался в размере и, возможно, поменял маршрут астероида, отправив его к Земле.

«Современные модели предполагают, что это, вероятно, связано с быстрым ростом Юпитера, который предотвратил крупномасштабную миграцию материала изнутри и за пределы его орбиты», - заявил Гродерис.

Результаты своего исследования ученый опубликовал в научном журнале Science, фактически опровергнув теорию, что динозавры погибли от столкновения с ледяной кометой.

В конце февраля этого года группа ученых из Китая, США и Европы на основе обнаруженных окаменелостей воссоздали внешний вид морской рептилии, которая обитала на Земле 240 миллионов лет назад. Получившийся зверь напомнил многим дракона с китайских гравюр. Примечательно, что останки рептилии нашли в провинции Гуйчжоу в 2003 году.

Исследования США Ученые Космос
15 августа 2024, 20:17
«Не знают сами, что творят». Лукашенко обрушился на Литву за новый запрет для авто
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Литовское правительство повело себя безответственно, запретив въезд всем машинам из Белоруссии. Это ограничение лишь пойдет на пользу Союзному государству, заявил в интервью телеканалу «Россия 1» президент Александр Лукашенко. Его процитировало БелТА.

«Они не знают сами, что творят. Это безумцы, самые настоящие безумцы. <…> Если бы там были ответственные политики, мы могли бы обсуждать их политику. Но там ответственных политиков нет», - сказал Лукашенко.

Президент Белоруссии подчеркнул, что новый запрет пойдет на пользу Союзному государству. Он объяснил, что прекратится «экономический туризм», когда россияне и белорусы вывозили деньги за рубеж.

С 16 августа в Литве отменят исключения в запрете на въезд машин с белорусскими номерами. Пограничники не пустят авто, независимо от гражданства, визы или вида на жительство владельца и водителя транспортного средства.

Белоруссия Литва Александр Лукашенко Санкции Машины Союзное государство

Новости по теме