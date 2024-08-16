Мужчина потерял пенис из-за странного пятна

В 2020 году Крейг Майкок проходил обследование в больнице, в ходе которого у него заметили маленькое пятно на кончике пениса. Мужчину направили на биопсию, анализ выявил раковые клетки.

Майкок надеялся, что хирурги удалят фрагмент полового члена, а затем используют ткань с его бедра, чтобы восстановить пораженный участок. Дополнительные исследования показали, что рак сильно распространился, поэтому пенис пришлось ампутировать.

После операции Мэйкок испытывал в паху онемение или сильную боль. В какой-то момент он даже думал о том, чтобы свести счеты с жизнью. Однако британец смог со всем справиться. Спустя четыре года после операции он рассказал о своем диагнозе в прямом эфире, чтобы подтолкнуть других мужчин к регулярным проверкам здоровья.

Ранее в одной из больниц Италии пациенту по ошибке ампутировали половой орган. Врачи решили, что у мужчины развивается раковая опухоль.