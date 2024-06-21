Мужчина потерял пенис и стал женщиной из-за соседа

Житель штата Уттар-Прадеш по имени Муджахид рассказал, что сосед убедил его в том, что у него якобы есть серьезные проблемы со здоровьем. Когда индиец пришел в местную больницу, врачи подтвердили, что ему нужна срочная операция.

Очнувшись после наркоза Муджахид увидел, что ему ампутировали пенис. В произошедшем он обвинил соседа, подговорившего хирургов. А причиной жестокой мести стал земельный спор, который длится более двух лет.

«Он обещал, что превратит меня из мужчины в женщину», - отметил индиец.

Жители деревни и члены фермерского профсоюза поддержали Муджахида, устроив пикет с требованием арестовать виновных. Позже полицейские задержали соседа индийца, а также начали расследование в отношении врачей.

Ранее в Италии врач по ошибке ампутировал половой орган пациенту, решив, что у мужчины в паховой области начала развиваться раковая опухоль.