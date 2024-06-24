24 июня 2024, 00:49

Мужчина попытался утопить в океане двух своих детей

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Американец попытался утопить в океане собственных детей. Их спасли полицейские. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на правоохранительные органы города Уэст-Хейвен.

По данным полиции, мужчина пытался занести двух детей в возрасте младше трех лет в воду подальше от берега. Крики ребят привлекли патрульного. Он вместе с сослуживцами бросился к мужчине и забрал у него детей.

«Быстрая реакция наших патрульных офицеров несомненно спасла жизни этих детей», - сказано в пресс-релизе управления полиции Уэст-Хейвена.

Детей отправили в реанимацию местной больницы. Врачи сообщили, что их состояние улучшается. Их отцу - 41-летнему жителю Нью-Йорка - грозит обвинение в покушении на убийство.

Ранее американка уехала в отпуск на 10 дней, оставив дома в одиночестве полуторагодовалую дочь.

Девочка умерла от обезвоживания. Ее матери теперь грозит пожизненное заключение.

США Убийства Дети Мужчины Полиция
24 июня 2024, 00:06
Минобороны Белоруссии заявило о готовности применить ТЯО
РИА «Новости»
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Совместная с Россией тренировка показала, что белорусская армия готова применить тактические ядерное оружие (ТЯО) при необходимости. Об этом министр обороны республики Виктор Хренин заявил в интервью телеканалу СТВ.

«Тренировка, проведенная совместно с российскими коллегами, показала высокую готовность наших военнослужащих, высокую их обученность и способность выполнять данные задачи», - сказал он.

По словам Хренина, можно констатировать факт, что Белоруссия «сегодня способна и готова применять это оружие, когда надо». Он добавил, что совместные тренировки России и Белоруссии будут продолжаться.

Несколько дней назад в Белоруссии начали внезапную проверку готовности армии к выполнению задач. Также после учений РФ и Белоруссии скорректируют подготовку нестратегических ядерных сил.

Белоруссия Россия Оружие Армия
23 июня 2024, 23:51
Удар ATACMS по Севастополю в США назвали актом войны
РИА «Новости»
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Наведение США ракет ATACMS, которые ВСУ выпустили для удара по Севастополю, стало актом войны. Об этом американский журналист Джексон Хинкл написал в социальной сети X.

«Сегодня ВВС США скорректировали ракету, которая убила российских мирных жителей в Крыму. Это акт войны», - отметил он.

Аналогичную позицию высказал военный эксперт Алексей Живов. По его словам, разведывательный беспилотник RQ-4 Global Hawk наводил ракеты , которыми ВСУ нанесли удар по Севастополю.

По данным Минобороны, украинские боевики запустили по Севастополю поставленные США оперативно-тактические ракеты ATACMS с кассетной боевой частью. Одна ракета сбилась с курса и взорвалась над курортной зоной.

Губернатор Михаил Развожаев сообщил, что в результате атаки пострадали более до 150 человек.

Медики госпитализировали 82 пострадавших. По последним данным, погибли четыре человека, в том числе двое детей. СК возбудил уголовное дело.

Севастополь Удар по Севастополю ракетами ATACMS
23 июня 2024, 22:21
Американцев призвали повлиять на политиков из-за поддержки террористов
РИА «Новости»
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США стали главным спонсором международного терроризма, а значит и организаторами самых страшных преступлений. Об этом в комментарии РИА «Новости» заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, комментируя нападения в Дагестане и ракетный обстрел Севастополя.

Она подчеркнула, что американским избирателям нужно повлиять на своих политиков, так как терроризм грозит всему миру.

«Граждане США и Европы должны очнуться от забвения разума и призвать к ответственности политиков своих стран за поощрение терроризма», - заявила Яровая.

Об ответственности США за удар ракетами ATACMS по Севастополю объявила пресс-служба Минобороны. В ведомстве заявили, что именно американские власти передали украинским военным этот вид оружия и они же ввели координаты целей.

По последним данным, в результате обстрела в городе погибли двое детей и двое взрослых. Ранения и травмы получили 144 человека, из которых 42 попали в больницу.

В Дагестане группа вооруженных боевиков убила священника, сожгла православную церковь и синагогу, а также открыла стрельбу по полицейским. Жертвами нападений стали девять человек, из которых семь - правоохранители.

Республиканские силовики в ходе введенного в республике режима контртеррористической операции ликвидировали четырех боевиков. Поиски злоумышленников продолжаются до сих пор.

США Терроризм Госдума РФ Удар по Севастополю ракетами ATACMS Нападения и стрельба в Дербенте и Махачкале
23 июня 2024, 22:06
Парламент Ирана предложил причислить канадские силовые структуры к террористам
РИА «Новости»
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Парламент Ирана начал рассмотрение проекта нормативного акта, обязывающего правительство страны внести в список террористических организаций армию и силы безопасности Канады. Об этом сообщило местное агентство IRNA.

По данным издания, предложение внесли как ответную меру после решения Канады объявить Корпус стражей исламской революции террористической организацией. В Оттаве заявили, что пошли на такой шаг «из внешнеполитических соображений».

В Тегеране решение осудили и предупредили, что оставляют за собой право на равнозначный ответ.

Агентство также привело заявление 250 депутатов парламента, принятое заседании 23 июня. В нем осудили «глупое решение канадского правительства» и призвали МИД страны использовать все политические и международные инструменты для осуждения этого шага.

По оценке иранских парламентариев, Канада является крупнейшим союзником « преступного израильского режима , который проводит геноцид». Признание КСИР террористической организацией продемонстрировало полную поддержку Израилю со стороны Оттавы, указали они.

Израиль Канада Международные отношения Иран

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