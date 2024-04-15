15 апреля 2024, 01:02

Мужчина полгода прожил с электрическим кабелем в уретре

Freepik
Читайте нас в: Google Новости

Индонезийские врачи удалили из уретры пациента инструмент для извлечения сим-карты, электрический кабель и канцелярскую резинку. Как выяснилось, 48-летний мужчина ввел все эти предметы самостоятельно и жил с ними полгода. Об этом написало издание Daily Mail.

По данным издания, мужчина обратился к врачам из-за болей и проблем с мочеиспусканием. Анализы показали инфекцию мочевыводящих путей и почечную недостаточность. Но позже выяснилось, что к недомоганию привели посторонние предметы в уретре: 10-сантиметровый электрический кабель и восьмисантиметровая игла, перевязанная резинкой.

После удаления инородных тел самочувствие индонезийца улучшилось - через неделю наладилось мочеиспускание, а через полтора месяца функция почек оказалась нормальной.

Зато психиатры диагностировали у пациента расстройство адаптации и прописали лекарства, которые уменьшают симптомы психических заболеваний.

Ранее 14-летний подросток в Новороссийске засунул в уретру 40 магнитов и попал в больницу.

Лекарства Врачи Индонезия Мужчины
15 апреля 2024, 00:09
Россиянка стала первой женщиной, возглавившей американский журнал Fortune
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Россиянка Анастасия Нырковская стала первой женщиной, возглавившей американский деловой журнал Fortune. Об этом сообщает газета The New York Times.

«Журнал Fortune назначил Анастасию Нырковскую своим следующим исполнительным директором, что сделало ее первой женщиной, возглавившей деловое издание с 95-летней историей», - заявили в материале.

До этого она занимала должности финансового директора и директора по стратегии с 2019 года. Нырковская сменит Алана Мюррея, который уйдет в отставку после почти 10 лет работы в издании.

Нырковская родилась и получила образование в России. В ее карьерном списке до работы в журнале значатся руководящие позиции в NBCUniversal, Birchbox, XpresSpa и KPMG.

Что касается самого журнала, то компанию основал соучредитель журнала Time Генри Люс в 1929 году. В 2018 году ее выкупил тайский бизнесмен за 150 миллионов долларов.

Издание прославилось своим списком Fortune 500, в котором ежегодно по доходам ранжируются американские компании Первый такой рейтинг опубликовали еще в 1955 году.

Ранее невеста американского бизнесмена Джеффа Безоса Лорен Санчес посетила ужин в Белом доме в платье от российского бренда Rasario.

США Журналистика Женщины Россия
14 апреля 2024, 21:38
«Дно снова пробито». Захарова оценила закон ФРГ о смене пола
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
В Германии после легализации наркотиков приняли новый закон, позволяющий людям менять пол раз в год, и вот «дно снова пробито». Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Как говорится, не прошло и двух недель со дня легализации наркотиков в Германии, как дно снова пробито», - написала дипломат.

Захарова подчеркнула, что немецкие дети смогут сменить пол при наличии заявления родителей, если еще не достигли возраста 14 лет. Тем, кто постарше, согласие памы с мамой уже не потребуется.

Дипломат поиронизировала над тем, что власти ФРГ сдерживают своих граждан в свободе выбора, позволив им сменить пол только раз в год, а не чаще. При этом сразу ответила на свой вопрос, пошутив, что «если чаще, то новый гендер не успеет зажить».

В начале весны в Германии выпустили «Библию для детей» с гендерно-нейтральным Богом , а также людьми с разным цветом кожи, весом и ограниченными возможностями. Несмотря на то, что в самой Библии до всех этих вывертов говорится о том, что Бог создал мужчину (Адама) по своему образу и подобию, а потом женщину.

Германия Дети Законы Мария Захарова ЛГБТ МИД РФ
14 апреля 2024, 21:33
Преградившим путь убийце в ТЦ в Сиднее оказался украинцем
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Русскоговорящий мужчина, который помешал нападавшему на посетителей торгового центра Bondi Junction в Сиднее, оказался украинцем. Об этом РБК сообщили в пресс-службе российского посольства в Австралии.

«Личность мужчины неизвестна, а возможностями его разыскать посольство не располагает», - отметили в сообщении.

В диппредставительстве указали, что по итогам полицейского расследования, возможно, появится дополнительная информация.

Нападение в ТЦ Bondi Junction в Сиднее произошло 13 апреля, от рук преступника погибли шесть человек. В тяжелом или критическом состоянии в больницах находятся семь пострадавших.

Молодой человек оказался единственным, кто пытался помешать нападавшему в торговом центре. Как сообщила газета The Sydney Morning Herald, мужчина до приезда полицейских удерживал вооруженного преступника. Он железной палкой заблокировал вход к детским комнатам и кричал «Не подходи!».

Австралия Преступления Мужчины
14 апреля 2024, 21:25
В Израиле ночные атаки Ирана назвали объявлением войны
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Израильский президент Ицхак Герцог назвал ночную атаку Ирана, запустившего беспилотники и ракеты в ночь на 14 апреля, объявлением войны. Об этом он заявил в эфире британского телеканала Sky News.

По его словам, Израиль обстреляли с четырех сторон на Ближнем Востоке. Не только Иран, но также иранские прокси стреляли по израильской территории, запуская ракеты и БПЛА.

«Это похоже на настоящую войну. Я имею в виду, что это объявление войны», - подчеркнул Герцог.

Президент добавил, что Израиль стремится к миру, причем с самого создания своего государства. Так он ответил на вопрос, согласен ли с просьбой западных стран дальше не эскалировать ситуацию в регионе.

Кроме того, Герцог обвинил Иран в том, что республика «сеет хаос, террор и нестабильность», охарактеризовав ее как «империю зла в Тегеране». По его мнению, миру настало время с ней столкнуться.

Ранее журналисты Press TV сообщили, что иранские военные при ударе по Израилю использовали гиперзвуковое оружие, причем не меньше семи таких ракет поразили авиабазу Неватим.

Израиль Ракеты Беспилотники Запад Иран Ближний Восток

Новости по теме