Мужчина полгода прожил с электрическим кабелем в уретре

Читайте нас в:

По данным издания, мужчина обратился к врачам из-за болей и проблем с мочеиспусканием. Анализы показали инфекцию мочевыводящих путей и почечную недостаточность. Но позже выяснилось, что к недомоганию привели посторонние предметы в уретре: 10-сантиметровый электрический кабель и восьмисантиметровая игла, перевязанная резинкой.

После удаления инородных тел самочувствие индонезийца улучшилось - через неделю наладилось мочеиспускание, а через полтора месяца функция почек оказалась нормальной.

Зато психиатры диагностировали у пациента расстройство адаптации и прописали лекарства, которые уменьшают симптомы психических заболеваний.

Ранее 14-летний подросток в Новороссийске засунул в уретру 40 магнитов и попал в больницу.