Мужчина погиб в 40-метровой яме в поисках приснившегося золота

Житель штата Минас-Жираис считал, что золото расположено под его домом. Об этом ему рассказал «дух» во сне. Мужчина сделал дыру диаметром почти 90 сантиметров в полу кухни, после чего начал копать. Работы продолжались более года: вскоре он начал нанимать рабочих, предлагая желающим до 80 фунтов (более девяти тысяч рублей).

Во время раскопок мужчина обнаружил под своим домом камень. Не желая менять траекторию, он планировал использовать для его уничтожения динамит, однако отказался от этой идеи.

Очередной заход пенсионера в тоннель завершился трагично. По информации правоохранительных органов, он поскользнулся с платформы, которую использовал для спуска в яму и упал с высоты 12-этажного дома. Прибывшие на место пожарные не смогли спасти его жизнь.

Ранее из-за падения в яму школьница из Новосибирска провела более двух часов на 20-градусном морозе. Девочку спасли случайные прохожие.