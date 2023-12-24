24 декабря 2023, 18:19

Мужчина погиб при стрельбе в торговом центре во Флориде

Global Look Press
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Жертвой стрельбы в одном из торговых центров города Окала в штате Флорида стал один человек, еще одного раненого госпитализировали. Об этом сообщила городская полиция на странице в соцсети Х (бывший Twitter).

По предварительным данным, ранения получил мужчина, он умер на месте. Также пострадала женщина, ее доставили в больницу.

Полиция допустила, что подозреваемый успел скрыться, преступление он мог организовать целенаправленно. Сейчас в торговом центре проводят повторную проверку. Правоохранительные органы попросили местных жителей избегать пребывания в районе, где произошла стрельба.

Конфликт между двумя компаниями около ресторана в Видном Ленинского городского округа закончился стрельбой. По данным СК, один из участников перепалки ранил из пистолета трех человек. Позже один из раненых скончался в больнице.

США Стрельба Флорида
24 декабря 2023, 19:13
Пляжи Дании завалило ботинками из-за шторма
Global Look Press
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Экипаж судна компании A.P. Moller-Maersk потерял 46 контейнеров с товарами после сильного шторма «Пиа» в Дании. В итоге пляжи на севере страны заполонило тысячью парами обуви, сообщил местный телеканал DR.

По данным журналистов, судно Mayview отправилось из немецкого города Бремерхафен в польский Гданьск. В пути его застал обрушившийся на Европу шторм, после этого в Северное море унесло 46 контейнеров с товарами. Помимо обуви, на пляжах обнаружили медицинское оборудование и небольшие колеса для тачек.

Шторм «Пиа» обрушился на Нидерланды в четверг, 21 декабря, что привело к высокому уровню воды в стране, сообщал телеканал SkyNews. Разгул стихии дошел и до Великобритании. Порывы ветра со скоростью 185 километров в час срывали кровлю и переворачивали грузовики.

Мощный торнадо также обрушился на штат Теннеси в США. Его жертвами стали шесть человек, несколько десятков получили ранения.

Дания Корабли Шторм
24 декабря 2023, 18:03
Факельное шествие провели в Германии после закрытия завода Vallourec
Global Look Press
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Металлургический завод Vallourec в Германии закрыли спустя более года с момента объявления о прекращении работы. Сотрудники предприятия устроили в знак прощания с предприятием факельное шествие. Кадры с места событий опубликовали на YouTube-канале TheWorkersRights.

Французская компания Vallourec, являвшаяся одним из мировых лидеров по производству стальных труб, объявила о решении закрыть немецкие производственные площадки в мае 2022 года. Причиной для таких мер стало отсутствие надежного покупателя для активов, сообщало агентство Reuters.

Руководство Vallourec также планировало закрыть линию термообработки во Франции и завод в Шотландии, а всю нефтегазовую деятельность перенести в Бразилию. По предварительным данным, в результате реструктуризации свои рабочие места потеряют 2,4 тысячи немцев и еще 550 человек - в других странах.

Автор Telegram-канала «Голос Мордора» ранее рассказал «360», что непоследовательные действия Евросоюза могут привести к тому, что Германия может полностью утратить производство стали, прославившееся на весь мир.

Германия Заводы
24 декабря 2023, 17:40
Американцы потеряли Санта-Клауса в небе над Россией
Global Look Press
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Запряженные оленями сани Санта-Клауса пропали с «радаров» Объединенного командования США и Канады (NORAD), когда зимний волшебник пролетал на территорией России. Об этом сообщил британский таблоид The Mirror.

Программу Tracks Santa («След Санты») запустило Объединенное командование воздушно-космической обороны североамериканского континента в 1955 году. Перед Рождеством с ее помощью можно проследить весь вымышленный путь Санта-Клауса, покинувшего Северный полюс, чтобы разнести подарки.

В 14:12 в X-аккаунте NORAD появилась информация, что Санта пролетает над Россией. Из его саней были видны села Уэлен и Лаврентия на Чукотке. Затем зимний волшебник пронесся над Анадырем, Магаданом и селом Эссо в Камчатском крае.

По данным The Mirror, при пролете Санты над Россией у трекера NORAD возникли неполадки. «Радар» американских военных перестал показывать, где находится волшебник.

«Неизвестно, будет ли Санта доставлять подарки Владимиру Путину. Но он уже доставил восемь тысяч подарков», - указали в сообщении.

В прошлом году путешествие Санты над Россией обошлось без происшествий. Проект NORAD работал исправно.

Католическое рождество
24 декабря 2023, 17:16
Глава МИД Индии приедет в Россию
РИА «Новости»
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Официальный визит министра иностранных дел Индии Субраманьяма Джайшанкара в Россию запланировали на 25–29 декабря. Об этом сообщила пресс-служба МИД страны.

По данным внешнеполитического ведомства, Джайшанкар встретится с российским коллегой Сергеем Лавровым. На переговорах планируется обсудить отношения России и Индии, международную повестку.

В программу визита Джайшанкара вошла встреча с главой Минпромторга РФ Денисом Мантуровым. Министры рассмотрят вопросы экономического взаимодействия.

Глава МИД Индии также планирует принять участие в мероприятиях в Москве и Петербурге.

Индия - важный торговый партнер России. Объем торговли между двумя странами за первые восемь месяцев 2023 года вырос до 44 миллиардов долларов. Индийские власти рассматривают возможность увеличения закупок российской нефти, если цена на нее не превысит 60 долларов за баррель.

Официальный визит министра иностранных дел Индии Субраманьяма Джайшанкара в Россию запланировали на 25–29 декабря. Об этом сообщила пресс-служба МИД страны.

Индия Россия

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