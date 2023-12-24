Мужчина погиб при стрельбе в торговом центре во Флориде

По предварительным данным, ранения получил мужчина, он умер на месте. Также пострадала женщина, ее доставили в больницу.

Полиция допустила, что подозреваемый успел скрыться, преступление он мог организовать целенаправленно. Сейчас в торговом центре проводят повторную проверку. Правоохранительные органы попросили местных жителей избегать пребывания в районе, где произошла стрельба.

Конфликт между двумя компаниями около ресторана в Видном Ленинского городского округа закончился стрельбой. По данным СК, один из участников перепалки ранил из пистолета трех человек. Позже один из раненых скончался в больнице.