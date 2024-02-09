Мужчина открыл стрельбу на рынке в районе Тбилиси

По данным грузинского ведомства, огонь открыл мужчина 1988 года рождения. Он сделал несколько выстрелов на территории рынка.

В результате происшествия, как уточнили в ведомстве, погибли четыре человека. Один из них - дядя предполагаемого стрелка, который работал на рынке Рустави. Еще один раненый - двоюродный брат злоумышленника. Сколько человек пострадало, в министерстве внутренних дел Грузии не уточнили.

Известно, что всех раненых отправили в госпиталь. Полицейские сразу на рынке арестовали стрелка. На месте работают правоохранители и экстренные службы.

Недавно на улицах Черкесска гости на азербайджанской свадьбе начали стрелять из автоматов. Это напугало местных жителей, которые вызвали полицию.