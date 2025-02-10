Мужчина напал на стюардессу и выпрыгнул из самолета перед вылетом из Парижа в Мадрид

По данным издания, буйного пассажира поймали в аэропорту Париж-Орли вечером 7 февраля. Мужчина должен был вылететь в Мадрид на рейсе IB578 испанской авиакомпании Iberia.

Когда лайнер выруливал на взлетно-посадочную полосу, дебошир встал со своего места и направился в переднюю часть самолета, где попытался открыть аварийный выход. Его хотела остановить бортпроводница, но он напал на нее и выпрыгнул из самолета на высоте три с половиной метра.

Нарушителя задержали сотрудники служб аэропорта. Причины поступка пассажира и состояние пострадавшей от него сотрудницы экипажа издание не уточнило. Из-за происшествия на борту рейс в Испанию вылетел только спустя пять часов.

«Затем трехлетний самолет пришлось вывести из эксплуатации на короткий период. Разрешение на полет ему дали на следующий день», - уточнили в PYOK.

На прошлой неделе 64-летнего пьяного дебошира, прилетевшего в Сочи из Нижнего Новгорода, задержали и привлекли к административной ответственности. Мужчина матерился в адрес экипажа и чем-то размахивал, не обращая внимания на замечания.