07 июня 2024, 22:20

Мужчина чихнул и потерял кишечник

Freepik
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Американец потерял кишечник и едва не погиб из-за обычного кашля. Об уникальном медицинском случае написало издание LADBible.

Согласно отчету, 63-летний мужчина чихнул и закашлялся за завтраком. После этого он почувствовал боль и ощущение влажности внизу живота и заметил, что из него выпал кишечник. Мужчина смог вызвать врачей, которые госпитализировали его и провели экстренную операцию.

Как выяснилось, двумя неделями ранее пациент перенес цистэктомию - операцию по удалению мочевого пузыря или его части. Накануне врачи сообщили ему, что операция прошла успешно, и можно снимать швы. Но из-за кашля у мужчины разорвался хирургический надрез, оставшийся после операции.

Ранее в одной из больниц Италии врач по ошибке ампутировал пациенту пенис. Медик считал, что в паховой области мужчины развивается раковая опухоль и провел операцию. Но исследоавание показало, что никакого новообразования не было. Теперь пострадавший 60-летний пациент решил потребовать компенсацию.

Больницы Болезни Врачи Мужчины
07 июня 2024, 22:55
В Дании неизвестный напал на премьер-министра
РИА «Новости»
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В Дании неизвестный мужчина напал на премьер-министра страны Метте Фредериксен. Об этом сообщило агентство Ritzau.

По информации агентства, нападавший подошел к Метте Фредериксен на площади Кюльторве в Копенгагене и ударил ее. В правительстве Дании сообщили, что политик «шокирована случившимся», однако сама Фредериксен пока не давала комментариев по поводу нападения.

В мае в Словакии произошло покушение на премьер-министра страны Роберта Фицо. Нападавший - 71-летний писатель Юрай Цинтула пять раз выстрелил в политика в упор. Врачи несколько дней боролись за жизнь Фицо, прежде чем смогли стабилизировать его состояние. В четверг, 6 июня, политик впервые обратился к народу после покушения. По его словам, нападение на него было спланировано оппозицией , а не сумасшедшим одиночкой.

Дания Мужчины
07 июня 2024, 21:57
Принц Уильям стал шафером на свадьбе потомка Пушкина
Global Look Press
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В Великобритании состоялась свадьба одного из потомков поэта Александра Пушкина. Шафером жениха стал принц Уэльский Уильям. Об этом сообщил журнал People.

Хью Гросвенор - самый богатый человек Великобритании моложе 40 лет, герцог Вестминстерский и потомок великого русского поэта, а также представителей династии Романовых. Его избранницей стала Оливия Хенсон. На церемонию, прошедшую в Честерском соборе в графстве Чешир, пригласил около 400 гостей.

На свадьбе присутствовали члены королевской семьи: принц Уэльский Уильям и принцесса Евгения, младшая дочь принца Эндрю. Причем Уильям выполнял роль шафера жениха.

Приглашение на церемонию также получил младший брат Уильяма - принц Гарри, переехавший в США со своей женой Меган Маркл. Но Гарри отказался, заявив, что ему негде остановиться в Англии.

Всего у Пушкина осталось около 200 потомков , среди которых есть художники, миллиардеры и аристократы. Большинство из них живут за границей. Единственный прямой потомок поэта по мужской линии - праправнук Александр Пушкин, он живет в Бельгии.

Великобритания Принц Гарри Свадьбы Принц Уильям Александр Пушкин
07 июня 2024, 21:44
Байден изменил условия применения США ядерного оружия
РИА «Новости»
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Президент Джо Байден подписал новые указания, касающиеся условий применения США ядерного оружия. Об этом сообщил специальный помощник главы Белого дома, старший директор по ядерным вопросам в Совете нацбезопасности Белого дома Пранай Вадди, написали «Известия».

«В них подчеркивается необходимость учитывать рост и разнообразие ядерного арсенала Китая, а также необходимость сдерживания России, КНР и Северной Кореи одновременно», - сказал он.

Согласно новым указаниям, американская сторона начнет разрабатывать излучающие радиацию крылатые ракеты с ядерной энергетической установкой.

Президент Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании ПМЭФ-2024 заявил, что Россия применит ядерное оружие только в исключительных случаях. Также глава государства допустил внесение изменений в ядерную доктрину РФ.

Ядерное оружие США Россия Владимир Путин Джо Байден ПМЭФ-2024
07 июня 2024, 21:26
Путин заявил, что Россия станет носителем европейских ценностей
РИА «Новости»
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Не Россия утрачивает «европейский ген», а сами страны Западной Европы. Об этом президент Владимир Путин заявил в ходе выступления на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, сообщило РИА «Новости».

«Что касается элементов европейской культуры, не мы их утрачиваем, эти элементы и гены европейской культуры, а в той части Европы, которая называется Западной», - сказал он.

По словам Путина, европейской культуры скоро там совсем не останется. Будут только памятники архитектуры. Он отметил, что Россия становится центром традиционной европейской культуры и ценностей, основанных на христианской культуре.

Ранее глава государства заявил, что благополучие европейцев, к которому они привыкли на протяжении десятилетий, оказалось под угрозой из-за политики властей ряда стран Запада.

Европа Россия Запад Владимир Путин ПМЭФ-2024

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