Мусульманский совет США выдвинул Байдену ультиматум по сектору Газа

«Национальный мусульманский демократический совет <…>, призвал Байдена использовать свое влияние на Израиль для обеспечения прекращения огня до 17:00 по восточному времени», - говорится в заявлении совета.

В случае невыполнения условий совет пригрозил мобилизовать миллионы мусульманских избирателей в США, чтобы они голосовали на выборах президента против Байдена. Совет обвинил администрацию Байдена в том, что она сыграла значительную роль в «увековечивании насилия», что в итоге привело к многочисленным жертвам среди мирного населения.

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев обвинил США в нынешней эскалации палестино-израильского конфликта. Российский чиновник заявил, что США продолжают подогревать конфликт.