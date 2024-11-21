МУС выдал ордера на арест Нетаньяху и командующего военным крылом ХАМАС

Читайте нас в:

Аукционный дом Sotheby’s реализовал на торгах инсталляцию в виде приклеенного скотчем к стене банана итальянского художника Маурицио Каттелана за 6,2 миллиона долларов. Об этом сообщили на сайте аукционного дома.

Аукционный дом Sotheby’s реализовал на торгах инсталляцию в виде приклеенного скотчем к стене банана итальянского художника Маурицио Каттелана за 6,2 миллиона долларов. Об этом сообщили на сайте аукционного дома.

Инсталляция получила название Comedian. Ее предполагаемая оценочная стоимость составляла сначала от одного до 1,5 миллиона долларов. Впервые эту работу художник представил в 2019 году на, а ярмарке Art Basel Miami Beach.

В результате необычный лот продали за 6 240 000 долларов (более 625 миллионов рублей).

Кроме того, аукционный дом репостнул пост покупателя по имени Джастин Сан, который пообещал лично съесть бана в ближайшие дни.

Каттелан в целом создал три экземпляра такого произведения. Первые два он продал частным коллекционерам за 120 тысяч долларов (более 12 миллионов рублей) в 2019 году.

Ранее на Западе на торги выставили ожерелье , которое могло привести к падению французской королевы Марии-Антуанетты.