21 ноября 2024, 15:23

МУС выдал ордера на арест Нетаньяху и командующего военным крылом ХАМАС

Global Look Press
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Международный уголовный суд выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, экс-министра обороны Йоава Галанта и командующего военным крылом ХАМАС Мухаммеда Ад-Дейфа. Об этом сообщило агентство Al Jazeera.

Израильтян обвинили в военных преступлениях, совершенных в секторе Газа.

Галант покинул свой пост в начале октября. Как сообщала газета The Jerusalem Post, Нетаньяху хотел уволить его еще весной 2023 года за выступление против вызвавшей раскол в обществе судебной реформы, однако массовые митинги в защиту министра вынудили его передумать.

Также премьер-министр Израиля признал причастность к операции с подрывом пейджеров в Ливане. Тогда погибли 37 человек, более трех тысяч получили ранения.

Израиль Суд Конфликт Израиля и Палестины Биньямин Нетаньяху
21 ноября 2024, 14:02
Китайский делегат обокрал коллег на 6,5 миллиона рублей во Владивостоке
РИА «Новости»
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Китайский делегат, приехавший во Владивосток договариваться о поставках угля, украл у двух коллег паспорта и 6,5 миллиона рублей. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Трое мужчин прибыли в Россию 8 ноября. Один из них лучше знал русский язык и поэтому вел все переговоры. Когда удалось договориться о сделке, он заявил коллегам, что пойдет подписывать бумаги один, и попросил у них все деньги и паспорта.

Однако после этого китаец бесследно исчез. Теперь его разыскивает полиция.

Ранее жительница Московской области украла больше миллиона рублей у собственного мужа , пока тот лечился от последствий ранения, полученного на спецоперации. После этого она перестала брать трубку, и боец обратился в правоохранительные органы.

Россия Кражи Владивосток Китай
21 ноября 2024, 05:17
Приклеенный скотчем к стене банан продали за $6,2 млн
РИА «Новости»
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Аукционный дом Sotheby’s реализовал на торгах инсталляцию в виде приклеенного скотчем к стене банана итальянского художника Маурицио Каттелана за 6,2 миллиона долларов. Об этом сообщили на сайте аукционного дома.

Аукционный дом Sotheby’s реализовал на торгах инсталляцию в виде приклеенного скотчем к стене банана итальянского художника Маурицио Каттелана за 6,2 миллиона долларов. Об этом сообщили на сайте аукционного дома.

Инсталляция получила название Comedian. Ее предполагаемая оценочная стоимость составляла сначала от одного до 1,5 миллиона долларов. Впервые эту работу художник представил в 2019 году на, а ярмарке Art Basel Miami Beach.

В результате необычный лот продали за 6 240 000 долларов (более 625 миллионов рублей).

Кроме того, аукционный дом репостнул пост покупателя по имени Джастин Сан, который пообещал лично съесть бана в ближайшие дни.

Каттелан в целом создал три экземпляра такого произведения. Первые два он продал частным коллекционерам за 120 тысяч долларов (более 12 миллионов рублей) в 2019 году.

Ранее на Западе на торги выставили ожерелье , которое могло привести к падению французской королевы Марии-Антуанетты.

Италия Аукционы Доллары США Соцсети Художники Продукты
21 ноября 2024, 01:47
Бык насмерть забодал знаменитого смельчака Кабальеро в Колумбии
РИА «Новости»
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В Колумбии погиб знаменитый смельчак Джон Марио Пуэлло Кабальеро по прозвищу Тень, которого насмерть забодал бык по время фестиваля корриды. Об этом сообщило издание Daily Mirror.

Кабальеро попытался сделать сальто над разъяренным животным, которое его атаковало, но промахнулся. На глазах у сотен зрителей бык ударил смельчака рогами в голову и отбросил в сторону.

Пострадавшего попытались сразу же унести с арены, но животное снова атаковало. Кабальеро получил тяжелые травмы, врачи не смогли его спасти.

Как позже сообщили местные СМИ, мужчина часто выступал в роли знаменосца на корридах.

Это не первый смертельный случай во время традиционных боев быков в Колумбии. Местные зоозащитники и общественные активисты призывают власти страны их запретить, чтобы не страдали люди и животные.

Ранее член Ассоциации юристов России Ярослав Остапенко предупредил россиян, что владельцу собаки может грозить тюремный срок, если его питомец причинит тяжкий вред здоровью человека.

Смертность Животные Фестивали
21 ноября 2024, 01:33
Первый в мире человек с пересаженным лицом объявил о помолвке
Freepik
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Американец Джо Димео, которому впервые в мире успешно пересадили чужое лицо и обе руки после автокатастрофы, объявил о помолвке. Об этом сообщило издание New York Post.

Шесть лет назад Димео пережил ужасную автомобильную аварию, когда уснул за рулем после ночной смены. Его машина съехала с дороги и загорелась. Мужчина получил ожоги, покрывшие 80% его тела. По его словам, он провел в больнице четыре месяца, причем половину этого времени находился в коме.

Спустя два года ему пересадили лицо и руки 48-летнего мужчины, погибшего от инсульта. По словам Димео, он может пользоваться руками примерно на 45%, причем еще учится управлять лицом - моргать, поднимать брови и шевелить губами.

Со своей невестой, Джессикой Перес, он познакомился после аварии, когда она написала ему в соцсетях, чтобы поддержать. Переписка переросла в отношения, а сейчас и в помолвку.

Прошлой осенью американские хирурги впервые пересадили пациенту донорский глаз целиком.

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